Заблокированные автомагистрали и парализованный транспорт: во Франции продолжаются протесты (фото)

Забастовки в Париже заблокировали транспорт, стабильно работают лишь две ветки метро.

Франция в субботу остается парализованной акциями протеста - к забастовке общественного транспорта, вызванной пенсионной реформой, добавились перекрытия магистралей из-за протестов транспортных компаний против роста цен на дизельное топливо.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

В Париже в эти выходные ожидаются сильные перебои общественного транспорта. По расписанию будут работать только 1 и 14 ветви столичного метро, ​​на которых курсируют автоматические поезда без машинистов. Остальные ветви останутся полностью или частично закрыты.

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С перебоями будут курсировать также автобусы. Более-менее регулярно ездить в эти выходные будут парижские трамваи. Только несколько часов в день будут ходить пригородные экспресс-электрички (RER).

В компании SNCF, операторе французских железных дорог, сообщили в субботу утром, что планируется отменить от 85% до 90% скоростных поездов TGV, региональных и пригородных электричек по всей Франции.

С трудностями в передвижении столкнутся также автомобилисты. Европейская организация автоперевозчиков проводит в эту субботу во Франции акцию протеста против роста цен на дизельное топливо. Блокада автомагистралей и так называемая операция "улитка" коснется 11 регионов страны.

Очередная акция протеста "желтых жилетов" при поддержке профсоюзов проходит в субботу в разных городах Франции. Самая многочисленная демонстрация ожидается в Париже.

Напомним, десятки тысяч французов устроили общенациональную забастовку из-за планов правительства провести пенсионную реформу. Протестуют врачи, юристы, полицейские, авиадиспетчеры, водители общественного транспорта и ряд других профессий.

Наибольшая за последнее время забастовка связана с предложенной президентом Эммануэлем Макроном пенсионной реформой — речь идет об универсальной пенсионной системе. Сейчас во Франции работают десятки различных пенсионных программ.

Также в субботу, 7 декабря, в разных городах Франции проходит очередная акция протеста «желтых жилетов» при поддержке профсоюзов. Самая многочисленная демонстрация — в Париже.

Протестное движение «желтых жилетов» во Франции возникло в ноябре 2018 года. Поводом стало решение правительства страны повысить цены на топливо. Позже правительство Франции его отменило, но протесты продолжились. Демонстранты выступают против новой социальной политики президента Эммануэля Макрона, которая расширяет права работодателей и постепенно отменяет льготы для работников.