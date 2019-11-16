"Желтые жилеты" в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже: полиция применила слезоточивый газ (фото, видео)

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

Несколько десятков "желтых жилетов" прошли пешком в эту субботу парижской кольцевой дорогой, это произошло чуть позже десяти часов утра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут. Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

🇫🇷 Los chalecos amarillos regresan a las calles de París para el primer cumple del movimiento. Pocos manifestantes, unos 3000, y 33 detenidos. Disturbios en el sur de París. Ojo al segundo 18, Oscar. pic.twitter.com/SgxIo4TRkq — Alejo Schapire🥕 (@aschapire) November 16, 2019

Согласно сообщению штаба полиции, утром в Париже состоялось 16 задержаний. Проверено 1192 человека.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину.

Парижская полиция в субботу применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов. Столкновения, в частности, произошли вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные потушили огонь.

Tear gas: #GiletsJaunes protesters clash with police in Paris on the 1-year anniversary of the start of the yellow vest protest pic.twitter.com/aQHlRYM4jP — Bloomberg TicToc (@tictoc) November 16, 2019

Также группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

Протесты и блокирование дорог зафиксированы также в Тулузе, Авиньоне, Лангоне, близ Бордо, и на восточном объезде Лиона.