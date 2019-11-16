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"Желтые жилеты" в годовщину движения заблокировали кольцевую в Париже: полиция применила слезоточивый газ (фото, видео)

14:19, 16 ноября 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien.

Протестующие заблокировали обе стороны движения на несколько минут. Вскоре прибыли силы безопасности, тоже без транспорта. Они спокойно их оттесняли.

Согласно сообщению штаба полиции, утром в Париже состоялось 16 задержаний. Проверено 1192 человека.

Движение запланировало более 200 акций в эти выходные, чтобы отметить свою первую годовщину.

Иллюстрация / REUTERS

Парижская полиция в субботу применила слезоточивый газ для противодействия протестующим, так называемым "желтым жилетам", которые пытаются возродить свое движение в первую годовщину протестов. Столкновения, в частности, произошли вблизи площади Италии, где демонстранты подожгли баррикаду. Под охраной полиции пожарные потушили огонь.

Также группа "желтых жилетов" попыталась осуществить новое нападение на парижскую кольцевую дорогу. Жандармы, следившие за ними, предотвратили это.

В Париже в полдень был арестован 41 человек.

Протесты и блокирование дорог зафиксированы также в Тулузе, Авиньоне, Лангоне, близ Бордо, и на восточном объезде Лиона.

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Теги: #Франция#протесты желтых жилетов