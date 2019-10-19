В Красноярске прорвало дамбу: 13 погибших, не менее 15 пропали без вести (фото)

Российские следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярске.

В российском Красноярске из-за прорыва дамбы на месте добычи золота волна воды снесла несколько бараков с людьми. По меньшей мере 13 погибли, еще 15 считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает российский Интерфакс.

Читайте такжеТрамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Всего в рабочих бараках находились 76 работников. Специальная комиссия проверит соблюдение техники безопасности во время проживания и работы золотодобывающей артели.

«Сильные повреждения получили два вагончика, где проживали 76 рабочих. Они не были защищены от стихии, никак не закреплены. Такие сооружения не являются жилыми и не предназначены для длительного ночного пребывания людей, тем более в холодное межсезонье», – сказал агентству собеседник в правоохранительных органах.

По его словам, техника безопасность в артели вызывает вопросы.

«Надо проверить, как были организованы условия труда и отдых рабочих. Соблюдали ли хоть элементарные требования техники безопасности. К этому есть много вопросов», – добавил собеседник.

В то же время следователи рассматривают версию прорыва еще одной дамбы в Красноярске, которая могла стать причиной прорыва в артели в районе Щетинкино.

Следственная комиссия открыла дело по ч.3 ст. 216 УК РФ – нарушение правил безопасности во время проведения работ, что привело по неосторожности к смерти 2 и более человек.

Как сообщал УНИАН, Заводской районный суд российского города Кемерове освободил из СИЗО четырех из восьми обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". В результате пожара погибли 64 человека, большинство погибших – дети.