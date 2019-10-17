Смертельный пожар в "Зимней вишне": российский суд освободил четырех обвиняемых

В марте прошлого года пожар в "Зимней вишне" унес жизни нескольких десятков детей.

Заводский районный суд российского города Кемерово освободил из СИЗО четырех из восьмерых обвиняемых по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". В результате пожара погибли 64 человека, большинство погибших – дети.

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Как сообщает российский «Интерфакс», речь идет о начальнике пожарного караула Сергее Генине, руководителе тушения пожара в "Зимней вишне" Андрее Бурсине, руководителе компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоре Полозиненко и его подчиненном Александре Никитине. К ним применена статья 105.1 УПК РФ (запрет определенных действий).

Подсудимые содержались под стражей с весны-лета 2018 года. Согласно постановлению, теперь они будут находиться дома, но останутся ограничены в правах. В частности, им запрещено пользоваться телефоном и интернетом.

Вместе с тем, суд продлил арест экс-гендиректору компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлии Богдановой, управляющей ТРЦ Надежде Судденок, техническому директору ТРЦ Георгию Соболеву и охраннику Сергею Антюшину.

Напомним, 25 марта в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском Кемерово произошел крупный пожар. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. Погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок. Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Российские СМИ ссылаясь на результаты экспертизы, сообщали, что пожар начался в светодиодном светильнике, который залила талая вода с крыши.