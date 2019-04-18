В США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в американские выборы

Следствие не подтвердило, что члены предвыборного штаба Трампа могли координировать действия с правительством РФ с целью вмешательства России в американские выборы.

Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством.

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Об этом говорится в докладе относительно российского вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, подготовленном специальным прокурором и обнародованном на сайте Департамента юстиции США (Министерство юстиции).

В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".

В этой связи сказано, что свидетельства о начале операций российского правительства начали появляться в середине 2016 года. В июне того года представители Национального комитета Демократической партии США и его группа по реагированию в сфере кибербезопасности заявили, что российские хакеры вмешались в их компьютерную сеть. В том же месяце была распространена взломанная хакерами информация с серверов демократов. В июле, октябре и ноябре 2016 года через ресурс WikiLeaks произошло дальнейшее распространение похищенных документов.

Расследование специального прокурора установило, что Россия вмешивалась в выборы главным образом благодаря двум главным операциям.

В докладе отмечается, что российская организация "Агентство интернет-исследований" осуществляла дезинформационную кампанию в социальных сетях в пользу кандидата в президенты Трампа и с неуважением относилась к кандидату в президенты Хиллари Клинтон.

Кроме того, российские разведывательные службы осуществляли вмешательство в компьютерные системы учреждений, работников и волонтеров, которые работали в предвыборнм штабе Клинтон, и потом обнародовали похищенные документы.

В то же время следствие "выявило многочисленные связи между правительством России и предвыборным штабом Трампа".

В частности, было установлено, что "российское правительство считало, что получит пользу от президентства Трампа, и осуществляло шаги для обеспечения этого результата".

Также отмечается, что в предвыборном штабе Трампа имели ожидания, что "получат электоральную пользу от похищенной информации и от обнародования ее благодаря российским усилиям".

Однако, как утверждается в докладе, "следствие не установило, что члены предвыборного штаба Трампа участвовали в заговоре или координировали действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы".

Также сказано, что если следствие не установило каких-либо фактов, это не означает, что такие факты не могли иметь места.