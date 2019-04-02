Wall Street Journal: Россия хочет устроить Сирию в Венесуэле

Теперь на кон поставлено само доверие к Трампу, которого Путин пытается унизить на территории Запада.

Владимир Путин уже «профессионально» устраивает вторжение в другие страны и смотрит, позволит мир, чтобы это сошло ему с рук. Он сделал это с Грузией, когда Джордж Буш-младший был президентом США. Затем он оккупировал Крым, устроил вторжение на Восток Украины и в Сирию во времена работы администрации Барака Обамы. Теперь он повторяет этот же авантюрный сценарий во времена президентства Дональда Трампа. Но на этот раз в Венесуэле под боком у США.

Об этом пишет Wall Street Journal, напоминая о том, что в Каракас недавно прибыли два самолета с сотней российских солдат. Кроме того, на протяжении последних лет Россия передавала деньги, продукты и оружие, чтобы поддержать режим Николаса Мадуро. США поддерживают его оппонента Хуана Гуайдо, временного президента, которого избрало Национальное собрание Венесуэлы и поддерживает почти каждая страна в регионе. Но Путин считает, что ограниченными военными и финансовыми усилиями он сможет сохранить Мадуро у власти, расширить свой контроль над венесуэльской нефтяной компанией, поразить мир своей решительностью, а заодно унизить Трампа.

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Россия привлекла внимание американского президента. На этой неделе в Белом доме он призвал Москву «убираться» из Венесуэлы, что прозвучало в духе Доктрины Монро. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон выступил с заявлением в пятницу, которое четко было нацелено против России.

«Мы предостерегаем актеров, которые не принадлежат к Западному Полушарию, от переброски военных активов в Венесуэлу или в любую другую точку в полушарии с целью установления или расширения военных операций. Мы будем считать это провокационными действиями и прямой угрозой международному миру и безопасности в регионе», - заявил Болтон.

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Издание отмечает, что это прозвучало хорошо. Но слов не достаточно, чтобы заставить Путина остановиться. А Трамп не кажется готовым отправлять военных США в другую страну. Вашингтон надеялся, что санкции и международное давление заставят режим Мадуро упасть. Но вмешательство России и кубинской разведки сломали этот план.

Теперь на кон поставлено доверие к Трампу. Если он не хочет быть униженным в американском полушарии, ему нужна стратегия для того, чтобы выдворить Россию вместе с Мадуро из Каракаса.