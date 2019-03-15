Российский олигарх Дерипаска подал в суд на США из-за санкций

Олигарх из РФ требует снять с него санкции.

Российский олигарх Олег Дерипаска подал в суд округа Колумбия иск против Минфина США и его главы Стивена Мнучина с требованием снять введенные против него санкции.

Об этом в пятницу, 15 марта, пишет Bloomberg.

В иске Дерипаска называет себя "жертвой политической борьбы" и реакции на предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США.

Читайте такжеМинфин США снял санкции с компаний российского олигарха

Дерипаска настаивает, что из-за действий Минфина США понес убытки в 7,5 млрд долларов.

Напомним, в январе США сняли санкции против российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", связанных с олигархом Олегом Дерипаской. Это решение было обусловлено тем, что перечисленные выше компании "сократили долю прямого и косвенного владения Дерипаски и жестко ограничили его контроль" над ними. Самого же олигарха это решение не коснулось – он и дальше находится в "черном списке" Минфина США.