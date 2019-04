В США вручили Пулитцеровские премии 2019 года

Арета Франклин, расследования о Трампе и Гандер - нынешние номинанты Пулитцеровской премии.

Комитет Пулитцеровской премии объявил победителей 2019 года.

Награды присуждали в 22 номинациях в сфере журналистики, литературы, театра, музыки. Отдельно также присуждали «Специальную награду», пишет Громадське.

В журналистику вошло 14 подкатегорий. За материалы о президенте США Дональде Трампе награды получили сразу две газеты. The New York Times за 18-месячный расследования налоговых нарушений в бизнесе Трампа (в номинации «Пояснительная журналистика») и The Wall Street Journal за материал о выплатах женщинам, которые должны были молчать о связи с Трампом.

В номинации «Международный репортаж» выбрали двух победителей — Associated Press за серию материалов о войне в Йемене и Reuters за серию фото о конфликте с этнической группой рохинджа в Мьянме.

Победу в номинации «Быстрые новости» получило издание Pittsburgh Post-Gazette, которое освещало стрельбу в мечетях новозеландского Крайстчерча.

Премии в области литературы получили Ричард Пауэрс за роман «Верхний ярус», историк Дэвид Блайт за биографическое произведение «Фредерик Дуглас Пророк свободы», поэт Форрест Гандер за сборник стихов «Быть с».

«Специальные награды» присудили умершей певице Арете Франклин (за вклад в американскую культуру) и Мэрилендской газете The Capital Gazette, которая не остановила работу после нападения на редакцию вооруженного мужчины.

С полным перечнем победителей можно ознакомиться на сайте премии.