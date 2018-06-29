«Мы выпустим этот проклятый номер»: газета Capital Gazette после стрельбы в редакции выпустила специальный номер

14:12, 29 июня 2018
Мир
347 0
Сотрудники полиции прибыли на место стрельбы у редакции Capital Gazette в городе Аннаполис, штат Мэриленд / фото REUTERS

Американская газета Capital Gazette, в редакции которой в штате Мэриленд произошла стрельба, выпустила номер, посвященный пятерым убитым сотрудникам.

Несмотря на стрельбу, один из журналистов написал в Twitter, что они «Выпустят этот проклятый номер» по расписанию — и газета опубликовала на первой полосе фото всех пятерых убитых, передает Общественное.

На сайте газета написала истории их жизни и воспоминания коллег.

Одна из страниц газеты в печатном виде на следующий день после стрельбы вышла пустой.

«Эта страница намеренно остается пустой сегодня, чтобы почтить память жертв стрельбы. Завтра она вернется к своему привычному виду, чтобы предложить читателям мысли о мире вокруг. Но сегодня у нас нет слов», — написала редакция на странице газеты.

В результате стрельбы погибли:

Роберт Хаясен — 59-летний колумнист и редактор.

«Что действительно Роб привносил в свою работу так это его прекрасное чувство юмора и умение писать», — говорят о Хаясене его коллеги по редакции.

Джеральд Фишман — 61-летний редактор первой полосы газеты.

Когда Фишман впервые пришел устраиваться на работу — его не взяли ни на одну должность.

«Фишман был таким тихим, что это скрывало его невероятный ум. Беседа с ним могла дойти до внезапных тем, ведь он делился своими знаниями о мире», — рассказали коллеги.

Джон МакНамара — 56-летний редактор новостей и спортивный редактор.

Друзья и коллеги называли его просто «Мак».

«Его запомнили за его гибкость, лаконичность в изложении мыслей и глубокие знания в региональном спорте. Он имел острый ум, и умение написать метко он применял в медиа».

Венди Уинтерс — редактор новостей и репортер на условиях фриланса.

«Она действительно любила рассказывать истории. Она любила работать с людьми. Когда нам что-то нужно было сделать на выходных, и когда у нас не хватало рук, мы всегда могли позвонить Венди», —рассказала редактор газеты Кэтрин Флинн.

Ребекка Смит — 34-летняя стажерка и сотрудница отдела продаж.

«Она была очень умным человеком. Она была доброй и внимательной, и была готова помочь, когда это было нужно. Казалось, что ей действительно нравилось работать в медиа».

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи со стрельбой и убийством журналистов.

«Мои мысли и молитвы с жертвами и их семьями», — написал Трамп в Twitter.

Первые сообщения о том, что в здание редакции стреляли, сообщил стажер газеты Энтони Мессенджер, который написал: «Стрелок по адресу Бестгейт 888. Пожалуйста, помогите».

Позже корреспондент отдела происшествий Фил Дэвис написал, что «вооруженный мужчина прострелил стеклянные двери и начал расстреливать сотрудников. Не могу рассказать больше, но дела плохи».

«Нет ничего хуже, чем лежать под столом и слушать, как убивают людей, а потом — как перезаряжают ружье», — продолжал писать Дэвис во время стрельбы.

Подозреваемого в стрельбе задержали почти сразу после инцидента. Ее устроил 38-летний Джерод Уоррен Рамос.

Джерод Уоррен Рамос / фото REUTERS

Рамос фигурировал в одной из статей газеты, через которую он обвинил издание в клевете в 2012 году. В течение трех лет он судился с The Capital, но в конце проиграл суд.

Он критиковал деятельность издания в соцсетях, создал сайт, где публиковал переписку с Capital Gazette.

Заметка, за которую Рамос судился с изданием, касалась его угроз бывшей сотрудницы издания.

По версии The Capital, мужчина написал журналистке, своей бывшей однокласснице, сообщения в соцсети. Они начали переписываться и вскоре Рамос стал оскорблять и угрожать женщине. Журналистка обратилась в полицию, Рамос был осужден за угрозы и преследования и получил три месяца условного срока. Когда The Capital опубликовала заметку, Рамос потребовал опровержения и подал на издание в суд.

28 июня пять человек погибли и еще двое получили ранения в результате стрельбы в редакции газеты The Capital в городе Аннаполисе, штат Мэриленд, США. Как отмечает CBS, подозреваемый в убийстве пяти человек в редакции Capital Gazette в Мэриленде повредил себе кончики пальцев, чтобы не быть узнанным, но мужчину удалось опознать с помощью технологии распознавания лиц. Нападавшего задержали.

Сейчас стрельба в Аннаполисе рассматривается как локальный инцидент, а не связан с терроризмом, сказал работник правоохранительных органов.

По его словам, на месте находились сотрудники Федерального бюро расследований.

Аннаполис – столица штата Мэриленд, город расположен в 80 километрах на восток от Вашингтона.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #газета#стрельба в США