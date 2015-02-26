В Литве состоялись учения НАТО

Как сообщает «5 канал», на восток Европы их перебросили с немецкой базы для подготовки на случай возможной агрессии со стороны России. Проходит это в рамках плана "Готовность", принятого НАТО в прошлом году, после вторжения России на восток Украины. План предусматривает, кроме совместных учений, улучшение военной инфраструктуры и регулярные воздушные патрули.

Читайте такжеРоссия развернула масштабные военные учения у границ Эстонии и Латвии"Американские силы прибыли на учения как реакция НАТО на кризис в Украине", - заявил капитан второго кавалерийского полка армии США Рассел Мур.

"Все эти учения и тренировки проводятся ввиду ситуации вблизи нашей границы, ситуации в Украине", - подчеркнул командующий батальона Великого герцога Альгирдаса Миндаугас Петкевичус.