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Кровавая бойня в Новой Зеландии: премьер-министр пообещала изменить законодательство в отношении владения оружием

09:21, 16 марта 2019
Мир
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн / REUTERS

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Об этом она заявила, выступая на пресс-конференции по промежуточным результатам расследования терактов, сообщает DW.

По данным следствия, стрелок Брентон Таррант имел лицензию на использование оружия и законно владел пятью пистолетами.

В субботу, 16 марта, в окружном суде города Крайстчерч произошло первое слушание по его делу. Во время непродолжительного заседания судья Пол Келлар зачитал Тарранту обвинение в убийстве. Следующее слушание дела запланировано на 5 апреля.

Брентон Таррант во время судебного заседания по терактам в Новой Зеландии / REUTERS

Как сообщал УНИАН, ночью 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro. Погибло около 50 человек.

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Теги: #Новая Зеландия#теракт