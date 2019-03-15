Ездил в КНДР и работал в спортзале: стали известны подробности о новозеландском стрелке

По словам работницы тренажерного зала, Таррант был во всех отношениях образцовым инструктором по фитнесу.

Брентон Таррант, который расстрелял людей в одной из мечетей в Новой Зеландии, работал тренером в спортивном зале в городе Графтон, а также путешествовал в Северную Корею.

Об этом сообщает австралийский телеканал АВС.

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Работница тренажерного зала Трэйси Грей рассказала, что после окончания школы в 2009 году стрелок до 2011 года работал в спортзале. После этого он уехал путешествовать за границу по Азии и Европе.

"Думаю, что-то изменилось в нем за те годы, которые он провел за границей", - сказала она.

По словам Грей, Таррант не был похож на человека, который интересуется огнестрельным оружием. Она заверяет, что он был во всех отношениях образцовым инструктором по фитнесу, который старался изо всех сил помогать людям.

«Я, честно говоря, не могу поверить, что кто-то, с кем я имела ежедневные отношения, с кем общалась, способен на что-то столь экстремальное», - сказала она.

Также сообщается, что террорист путешествовал в Северную Корею. Так, на одной из фотографий он изображен вместе с туристической группой, посещающей памятник Самджийон.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч 28-летний австралиец по имени Брентон Таррант вместе с сообщниками вошел в две местные мечети и расстрелял там людей. Все происходящее он снимал на GoPro.