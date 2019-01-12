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Бежавшая из Саудовской Аравии девушка прилетела в Канаду

19:59, 12 января 2019
Мир
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Саудовская девушка прилетела в Канаду \ Flickr

Рахаф Альканун, бежавшая из Саудовской Аравии и заявившая о «многолетнем насилии» со стороны близких, прилетела в Канаду, власти которой предоставили ей убежище.

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Как сообщает Reuters, самолет приземлился в международном аэропорту Пирсон в Торонто утром в субботу, 12 января. Ожидается, что в ближайшее время министр иностранных дел Канады Христя Фриланд выступит с официальным заявлением. Фриланд лично приехала в Пирсон встречать девушку, передает kommersant со ссылкой на Toronto Star. Глава МИД Канады обняла саудовку и назвала ее «храбрым новым канадцем» и «смелой молодой женщиной». Разговаривать с журналистами Рахаф Альканун отказалась, сославшись на усталость после долгого и утомительного путешествия.

Первоначально Альканун хотела улететь в Австралию, в начале января транзитным рейсом она прибыла в Бангкок. Там у нее отобрали паспорт сотрудники посольства Саудовской Аравии, заявившие, что девушка должна вернуться на родину. Рахаф Альканун сбежала от дипломатов и забаррикадировалась в транзитной зоне аэропорта. 8 января она встретилась с представителями Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), взявшего девушку под свою защиту. Через некоторое время власти Канады заявили, что предоставят ей убежище.

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Теги: #Канада