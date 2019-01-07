В США вручили кинопремии "Золотой глобус": главный приз получила "Богемская рапсодия"

Приз в категории "Лучший режиссер" получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон.

В Лос-Анджелесе в ночь на понедельник, 7 января, проходит 76-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус".

Награду за лучшую драму - главную премию вечера жюри присудило картине "Богемская рапсодия", передает dw.com.

Приз в категории "Лучший режиссер" получил мексиканский режиссер Альфонсо Куарон. А в категории "Лучший фильм на иностранном языке" победил снятый им черно-белый "Рим". Эта картина также получила "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале в 2018 году.

За заслуги в кинематографе "Золотой глобус" получил актер Джефф Бриджес. Лучшей драматической актрисой была признана Гленн Клоуз за роль в фильме "Жена".

Награду за лучший саундтрек получила поп-певица Леди Гага за песню Shallow в кинофильме "Звезда родилась".

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В категории "Лучшая актриса комедии или мюзикла" приз получила Оливия Колман за фильм "Фаворитка".

"Лучшим актером комедии или мюзикла" признан Кристиан Бэйл за роль бывшего вице-президента США Дика Чейни в комедийно-драматическом фильме "Власть". Чтобы точнее соответствовать образу, актеру пришлось значительно набрать вес, готовясь к съемкам.

Лучшей драматической актрисой в телевизионном шоу названа Сандра О за роль в сериале "Убивая Еву". А лучшей актрисой комедийного сериала стала Рэйчел Броснахэн за роль в "Удивительной миссис Мейзел".

Майкл Дуглас признан лучшим комедийным актером в телевизионном шоу за его роль в сериале "Метод Комински" - этот же проект стал лучшим комедийным сериалом. Лучшим драматическим актером в телевизионном шоу стал Ричард Мэдден за роль в британском сериале "Телохранитель" А приз в категории "Лучший драматический телесериал" завоевали "Американцы", показ шестого и финального сезона которого завершился весной 2018 года.

"Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях.

Как сообщал УНИАН ранее, знаменитая биографическая лента "Богемная рапсодия", которая рассказывала о жизни и творчестве солиста группы Queen Фредди Меркьюри, собрала в прокате свыше 608 миллионов долларов. Таким образом, она стала самой успешной музыкальной лентой в истории кино.