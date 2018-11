The Guardian: Россия подрывает Запад тактикой из комиксов об Астериксе

Метод «разделяй и властвуй» старый, простой и, как оказалось, действенный.

Понять политический шум по обе стороны Атлантического океана поможет Тортус Конвольвулус. Не знакомы с его работой? Конвольвулус был шпионом, который жил около 50 года до нашей эры. Он специализировался на психологических методах войны.

Юлий Цезарь в свое время натравил его против непокорных галлов. Методы римского шпиона не очень отличались от кибер-саботажа, который Россия устроила против Запада. Стоит добавить, что Конвольвулус – это персонаж комикса «Астерикс и римский агент», пишет The Guardain.

Большинство англоязычных читателей знают об этом произведении благодаря переводу Антеи Белл, которая умерла в прошлом месяце. Новости о ее смерти заставили многих вспомнить эпизоды из комикса, которые очень напоминают реальную ситуацию в мире сегодня. По сюжету, римский провокатор распространил среди непокорных галлов теорию заговора о том, что Астерикс якобы выдал врагам формулу магического зелья, которое годами помогало его селу бороться против гарнизонов Юлия Цезаря. Эти фальшивые новости посеяли недоверие, и сплоченность селян испарилась.

Тот факт, что Конвольвулус – вымышленный персонаж, не умаляет значения его методов. Дело в том, что в дезинформации нет ничего нового. И не нужно быть гением стратегии, чтобы дестабилизировать общество через его раскол. Такая диверсия на уровне комиксов проста, но эффективна.

Факт, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году, не вызывает сомнений. Масштабы этого вмешательства должен разоблачить специальный представитель Департамента юстиции США Роберт Мюллер. Поскольку в Великобритании аналогичного расследования нет, трудно сказать, как много усилий Кремль приложил для того, чтобы повлиять на британскую политику. А угадывать, какой стороне в борьбе за Brexit помогал Владимир Путин, - дело неблагодарное.

«Может Аарона Бэнкса с Leave.EU пригласили на пьяные обеды в посольство России, а потом еще и предложили доступ к инвестициям в золотые шахты, за его любезные манеры. Но более вероятно, что он попал в список приглашенных как тот, кто профинансировал пропаганду против ЕС», - пишет издание.

The Guardian отмечает, что среди американских дипломатов и бывших чиновников бытуют взгляды о схожести событий перед референдумом в Британии о членстве в Евросоюзе и выборами в США. Американцы удивляются, почему Лондон не возьмется серьезно за эту историю. В одной статье New York Times написал, что Лондон пытается "бороться с тем, как Москва решила использовать свои тесные связи с гражданами Британии для продвижения Brexit». И это, как говорится в статье The Guardian, не правда. Потому что нет никакой «борьбы».

Некоторые лейбористы призвали провести расследование в Великобритании в духе Мюллера. Но председатель их партии не заинтересован в том, чтобы поддержать такую инициативу. Премьер-министр Тереза Мэй тоже не стесняется обвинять Путина в агрессии против Запада. Но она не проявляет желание и смелость логично продолжить свои утверждения и разобраться, было ли российское вмешательство в британский референдум.

Образ мастера манипуляций со щупальцами, которые охватывают весь Европейский континент, льстит президенту России. Издание называет его политическим гангстером, который руководит нефункциональным государством и для которого раздражение за рубежом может быть полезным для подтверждения своего авторитета дома. Ключевой вопрос не в том, помогло ли российское вмешательство изменить баланс в пользу Brexit или Трампа, потому что дать точный ответ здесь невозможно. Вопрос в том, что в этих двух кампаниях вписывалось в внешнеполитические цели России.

Общая угроза – это раскол: раздробление западного альянса и усиление внутренних разногласий для того, чтобы сделать страны менее управляемыми, а значит более слабыми. «Доктрина Конвольвулуса» заинтересована не столько в том, чтобы диктовать конкретные последствия, как в самом сеянии раздора. Цель дезинформации не в том, чтобы заменить один набор фактов другим, а в дезориентации и усилении нигилистической подозрительности ко всем новостям без исключения, подрывая доверие к реальности, в которой правда действительно доступна всем. А функция масштабного троллинга онлайн не в том, чтобы убедить всех в чем-то, а в создании тумана злобы и взаимного недоверия, который подрывает любые суждения и умеренность.