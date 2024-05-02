Изменения связаны с новым законом о мобилизации.

Правительство может внести изменения в правила пересечения границы после вступления в действие закона о мобилизации. Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге.

Он отметил, что правительство должно привести свои нормативные документы к требованиям закона о мобилизации, который вступит в силу 18 мая. "Стоит ожидать, что все же в правилах пересечения границы могут быть внесены изменения", – подчеркнул Демченко. При этом добавил, что не может точно сказать, чего они будут касаться.

"Но, учитывая, что также в статью 23 закона Украины о мобилизации и мобилизационной подготовке были внесены изменения относительно условий отсрочки от призыва, то стоит ожидать, что определенные, хоть и не кардинальные изменения, но могут быть внесены в правила пересечения государственной границы", – отметил представитель ГПСУ.

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На вопрос, смогут ли те, кто имеет броню и отсрочку от мобилизации, выезжать за границу, Демченко напомнил, что и сейчас, согласно тем правилам, которые действуют, определенные категории мужчин, которые имеют отсрочку, могут пересекать границу. Он добавил, что это касается и многодетных родителей, которые имеют на содержании трое и более детей до 18 лет. По его словам, те, кто забронированы сегодня, также могут пересечь границу при наличии соответствующего приказа Минэкономики об их бронировании.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, 11 апреля 283 народных депутатов проголосовали за закон о мобилизации. В нем нет ни одного определенного срока для демобилизации, в частности, тех, кто защищает Украину с первых дней полномасштабного вторжения. Закон вступает в действие с 18 мая.

Командующий Национальной гвардии Александр Пивненко дал прогноз относительно того, когда мобилизация в Украине "проснется", потому что сейчас в войсках есть проблема с ротациями из-за дефицита желающих воевать. Он считает, что ситуация с мобилизацией может стабилизироваться летом или когда противник усилит намерения продвижения вглубь Украины.

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