На международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Украину представит дуэт певиц Jerry Heil и alyona alyona. Они будут выступать с песней "Teresa & Maria". Стало известно, как и где проголосовать за исполнительниц.
Jerry Heil и alyona alyona споют и покажут свой номер в полуфинале, который состоится в 22:00 7 мая в Мальме, Швеция. Артистки выступят на 68-м международном конкурсе под номером 5. Выступление певиц можно будет посмотреть по нескольким ссылкам.
В полуфиналах судьбу конкурсантов определяет зрительское голосование. Стоит заметить, что отдавать голос за свою страну нельзя. То есть, если вы находитесь на территории Украины, то проголосовать за Jerry Heil и alyona alyona невозможно. Однако украинцы, которые сейчас находятся за рубежом, могут поддержать дуэт.
Чтобы проголосовать за участника шоу, нужно воспользоваться приложением "Evrovision Song Contest". Его можно скачать на смартфон в Play Market или App Store. Также во время трансляции шоу на экранах появится подробная инструкция, как проголосовать за своего фаворита.
К слову, состоялась уже вторая репетиции Jerry Heil и alyona alyona на сцене "Евровидения-2024". Певицы показали фрагмент своего номера, который поставила режиссер Таню Муиньо.
После этого букмекеры конкурса обновили свои прогнозы. Украина снова поднялась в букмекерской таблице и оказалась среди топ-5 претендентов на победу.
Напомним, ранее Jerry Heil и alyona alyona ответили, будут ли освещать тему войны на "Евровидении-2024".