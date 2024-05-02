Четверо из них - в состоянии средней тяжести.

Днем в четверг, 2 мая, российские захватчики обстреляли Харьковскую область. На данный момент известно о четырех пострадавших детях.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Teleram-канале. По его словам, удар был нанесен по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района. "Предварительно, четверо пострадавших детей. Проверка профильными службами и ликвидация последствий продолжается", - написал он в 16:22.

В 15:56 Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины предупреждало о корректируемой авиационной бомбе в направлении Харькова. В 16:32 они сообщили о еще одном пуске.

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Обновлено в 16:38: Синегубов сообщил, что уже известно о семи раненых в результате ударов по Дергачам, шестеро из них - дети. Двое детей получили легкие ранения конечностей, четверо - средней тяжести. Всех госпитализировали. 75-летнему мужчине оказали помощь на месте.

Обновлено в 17:45: Количество пострадавших детей увеличилось до 8: у одного из мальчиков острая реакция на стресс, у другого - легкие повреждения, сообщили в ОВА.

Удары по Харькову и области: последние новости

Вчера стало известно, что захватнические войска ударили КАБами по машине и дому в поселке Золочев. В результате атаки погибли двое гражданских людей, которые сидели в автомобиле. Еще два человека пострадали.

30 апреля в результате обстрела Харькова погиб монтер, также ранения получила работница "Укрзализныци". В тот день две российские авиабомбы попали по гражданской инфраструктуре в Киевском и Холодногорском районах города.

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