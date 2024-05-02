Осадков в столице 3 мая не будет.

В пятницу, 3 мая, в Киеве придет похолодание. Температура снизится сразу на 5 градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +12°...+14°, а днем температура не поднимется выше +18°...+19°. Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

Ветер будет северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное - 747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 3 мая - прогноз по городам Украины

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +24°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +24°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +23°.

В Тернополе 3 мая ночью будет +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +24°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в пятницу- облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +23°.

В Виннице завтра будет +8°...+22°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницуночью будет +10°, днем +20°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+17°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +19°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +22°, практически безоблачно.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +10°...+17°.

В Одессе 3 мая - небольшая облачность, температура ночью +14°, днем +21°.

В Херсоне в пятницуночью будет +11°, днем +24°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +25°.

В Запорожье температура ночью +13°, днем +22°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +7°, а днем +15°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Днепре температура ночью будет +13°, днем +21°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницубудет небольшая облачность, +10°...+21°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +19°.

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