Washington Post: Украина предупреждала Facebook о лжи России, но ее проигнорировали

Американская компания игнорировала большинство жалоб на дезинформацию вплоть до вмешательства Москвы в выборы в США.

Весной 2015 года украинский президент Петр Порошенко отчаянно пытался добиться помощи от Марка Цукерберга. Украинское правительство призвало Facebook остановить кампанию Кремля по распространению дезинформации, нацеленную на получение поддержки российского военного вторжения в Украину и подрыв новой власти в стране.

Чтобы привлечь внимание Цукерберга, Порошенко разместил вопрос к миллиардеру онлайн во время заседания в штаб-квартире Facebook, которое модератор прочитал даже вслух.

«Марк, вы откроете офис Facebook в Украине?» - озвучил модератор, хихикая.

Полная комната молодых сотрудников компании разразилась смехом. Но правительственное предложение было серьезным. Киев был убежден, что открытие офиса социальной сети в украинской столице с персоналом, который будет хорошо разбираться в политической ситуации в Украине, сможет решить проблему равнодушия Facebook к информационной войне, которую ведет Россия.

Читайте такжеAtlantic Council: Международные СМИ повторяют пропаганду Кремля об Украине даже после 4 лет войны

«Знаете, со временем что-то такое мы можем рассмотреть. Спасибо украинскому президенту, что написал. Думаю, мы ничего такого еще не получали», - ответил Цукерберг.

Через три года после того случая чиновники в США говорят, что компания тогда ошибочно не остановила российское вмешательство онлайн до того, как это повторилось во время американских президентских выборов в 2016-м, пишет Washington Post.

Чиновники теперь говорят, что российская тактика «скоординированной активности для подавления системы Facebook и использования фальшивых страниц», была аналогичной и в Украине, и в США во время голосований в 2016-м году. И сейчас ее используют для влияния на среднесрочные американские выборы.

«Я откровенно говорил, что существуют фабрики троллей, что их сообщения и шеры продвигают фальшивые новости. Они продвигаются на вашей платформе. Но очень часто через фальшивые страницы. Посмотрите же», - сказал изданию бывший заместитель главы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, вспоминая свои разговоры с руководителями Facebook в июне 2015 года.

Facebook запустил значительный процесс реформ для своей платформы и процессов, когда выборы президента США в 2016 году заставили компанию и американских пользователей ее продукта осознать то, как российские актеры злоупотребляют социальной сетью с целью повлиять на политику за рубежом. Но украинские предупреждения за два года до того разоблачают, насколько технологический гигант закрывал глаза на преступное использование Facebook, в частности в местах, где сайт очень популярный, но не имеет физического представительства. В Украине и сейчас нет офиса Facebook.

Читайте такжеFacebook признал, что медленно реагировал на вмешательство в выборы США

В социальной сети защищают свою реакцию на украинские жалобы. Мол, Шимкив не говорил о российской дезинформации и другие тактики на встречах, а лишь о стандартах компании по удалению контента. Кроме того, в Facebook утверждают, что те вещи, о которых предостерегали в Украине, никак не связаны с событиями во время выборов в США.

Но, как пишет издание, о злоупотреблении возможностями Facebook сообщали активисты, чиновники и журналисты не только из Украины, но и Филиппин, Мьянмы и других стран. Там жаловались, что социальная сеть слабо реагировала на вредное поведение зловещих актеров. Все изменилось лишь тогда, когда были обнаружены доказательства о кампании России по влиянию на американские выборы.

«В какой-то момент на меня посыпались звонки и вопросы. Потому что мы были первыми, кто на самом деле сказал им, что происходит», - сказал Шимкив.

Эксперты говорят, что жалобы и причиняемый с помощью социальной сети вред за границей, где живет около 90% от 2,2 миллиардов пользователей Facebook, не были в числе приоритетов компании. Это могло привести к тому, что американская компания не заметила тревожные сигналы перед выборами в США.

«Тактика Facebook в том, чтобы говорить: «Ой, мы были потрясены», - когда на самом деле люди предупреждали обо всем, жаловались и молили годами», - сказал профессор Университета Северной Каролины Зейнеп Туфекчи, который начал призывать Facebook бороться с фальшивыми сплетнями еще в 2011 году во время Арабской весны.

Читайте такжеFacebook открывает свои приватные серверы для исследователей фейковых новостей

Некоторые бывшие сотрудники Facebook рассказали, что они знали о российской онлайн-кампании в Украине. Но не имели полной картинки об этом вмешательстве или же не могли донести предостережения до высокого уровня командной цепи. Алекс Стамос, который до недавнего времени был главой департамента безопасности социальной сети, объяснил, что компания действовала в Украине против традиционных киберподразделений ГРУ России, которые затем похитили письма с серверов Демократической партии США.

«Мы знали об их активности во время украинского кризиса», - сказал он, имея в виду демократическую революцию в 2014 году и российское военное вторжение после нее.

«Мы начали действовать против ряда их страниц и закрывать эту активность», - пояснил Стамос, добавив, что в Facebook по ошибке не заметили «независимых актеров дезинформации». Ими были фальшивые учетные записи, через которые распространялись фейковые новости и сообщения, на которые указали Шимкив и другие чиновники. Элизабет Линдер, которая до 2016 года была правительственным и политическим специалистом Facebook в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, рассказала, что дезинформация «вызывала необычайную тревогу в странах, в частности в Восточной Европе» еще до выборов в США. Но «в компании, построенной на цифрах и оценках, анекдоты иногда теряются где-то по дороге».

«И это было реальным вызовом, который постоянно меня тревожил», - говорила она.