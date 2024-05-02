Какой церковный праздник отмечают 3 мая по новому и старому стилю, что нельзя делать, у кого именины.

3 мая по новому церковному календарю вспоминают мучеников Тимофея и Мавру, а также отмечают день памяти иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская. В этот же день - Великая пятница Страстной недели. О традициях и приметах 3 мая, что отмечают в церкви по старому стилю - рассказываем в материале.

3 мая 2024 года - какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

3 мая по новому стилю (16 мая - по старому) - день памяти мучеников Тимофея и Мавры и иконы Божьей Матери Успение Киево-Печерская.

Тимофей и Мавра жили в III-IV веках, они были супругами. Тимофей служил в церкви - был там чтецом, а также занимался переписью богослужебных книг. В то время императором был Диоклетиан, который устраивал гонения на христиан. Правителю донесли на Тимофея - мол, тот хранит запрещенные книги. Чтеца схватили и требовали, чтобы он отрекся от веры. Но Тимофей отказался, за что его и начали пытать. На диво, после всех пыток мученик чудесным образом был исцелен Божьей благодатью.

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Тогда к Тимофею привели Мавру - надеялись, что она сможет переубедить мужа. Но Мавра тоже назвала себя христианкой и отказалась это делать. Тогда и ее подвергли пыткам, но и ей не смогли причинить вреда. Палачи решили распять супругов, и Тимофей и Мавра погибли. Христиане выкупили их тела и похоронили, мощи мучеников стали целебными.

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3 мая по новому стилю вспоминают одну из древнейших святынь - Киево-Печерскую икону Успения Пресвятой Богородицы.

По преданию Киево-Печерской лавры, сама Богородица во Влахернском храме Константинополя вручила эту икону четырем строителям Успенского собора Киево-Печерской Лавры. Они в 1073 году передали святыню Антонию и Феодосию Печерским.

В XVII-начале XX веков икона пнаходилась в Успенском соборе Киево-Печерской лавры - над Царскими вратами. Известно, что к заступничеству Богородицы через Ее икону в Киеве прибегали во время осады Чигирина турками и татарами в 1677 году. В Успенском соборе святыня пребывала до Великой Отечественной войны, но в 1942 году, во время немецко-фашистской оккупации Киева, ее передали в Музей западного и восточного искусства. В январе 1944 года эту икону и другие святыни вывезли в Восточную Пруссию. По некоторым свидетельствам очевидцев икона погибла в феврале 1945 года около Кенигсберга.

Список, написанный в первой половиной XIX века, находится в Крестовоздвиженском храме Киево-Печерской лавры. Святыня является чудотворной.

Праздник 3 мая по старому стилю - день памяти преподобного Теодора Трихины.

О чем говорят приметы на 3 мая

В народном календаре 3 мая - праздник Марфа Рассадница. По приметам этого дня судили, какой будет погода и лето:

роса утром - жди хорошую погоду, а если нет - будет дождь;

соловьи поют - вторая половина мая будет теплой;

черемуха пышно зацвела - дождей летом не будет.

В народе считается, что в этот день коровы дают самое вкусное молоко, поэтому праздник еще называют Марфа Молочная.

Что можно делать 3 мая

Святым Тимофею и Марфе молятся о мире и согласии в семье, хорошем урожае.

3 мая по новому и старому церковному календарю - Великая пятница, или Страстная пятница. Это самый скорбный день Страстной недели - в пятницу распяли Христа. В церкви на службе вспоминают страдания Спасителя, а из алтаря выносят плащаницу. Этот день лучше всего посвятить молитве, пойти в храм, подать милостыню, сделать какое-то доброе дело.

По народным приметам в Страстную пятницу нужно принести из церкви 12 свечей - они должны догореть дома, это сулит счастливый и безбедный год. В этот день можно сажать рассаду капусты - считается, что тогда урожай удвоится. Рассаду при посадке окропляют святой водой, чтобы защитить от вредителей. Также сегодня готовят зеленый борщ с крапивой и полагается выпить хотя бы немного молока.

Что нельзя делать 3 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - злословить, скандалить, шутить и веселиться, есть до выноса плащаницы (запрет для тех, кто постится), делать уборку, заниматься домашними делами, шить, вышивать, вязать, рубить, пилить, резать. После выноса плащаницы разрешается употреблять только воду и хлеб, сырые овощи и фрукты.

Не советуют в Страстную пятницу сажать огород, хотя прямого запрета на это в церкви нет, главное, чтобы дела не мешали молитве, посещению храма и посту. Народные приметы сегодня категорически запрещают скандалить супругам, считается, как проведешь этот день, такой будет семейная жизнь целый год. Пролить молоко в этот день - к неприятностям.

3 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Петр, Тимофей.

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