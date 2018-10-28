Эрдоган назвал основную причину разрастания конфликта в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что военного пути урегулирования конфликта в Сирии нет.
Как передает агентство «Анадолу», об это он заявил на совместной пресс-конференции по итогам сегодняшнего четырехстороннего саммита по Сирии в Стамбуле при участии лидеров Турции, России, Франции и Германии.
Президент Турции назвал плодотворными и конструктивными итоги переговоров с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
«Участие Франции и Германии внесет весомый вклад в позитивные процессы, начавшиеся благодаря переговорам в Астане», - сказал президент Турции.
По словам Эрдогана, основной причиной разрастания конфликта в Сирии стало пренебрежительное отношение международного сообщества. Равнодушие международного сообщества стало первопричиной разрастания кризиса в Сирии и превращения конфликта в проблему глобального характера, пояснил турецкий лидер.
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Он отметил, что многие страны осознали масштабы угрозы сирийского конфликта лишь тогда, когда последствия трагедии достигли их границ.
Эрдоган подчеркнул, что военного пути урегулирования конфликта в Сирии нет, а режим прекращения огня в Сирии должен носить долгосрочный характер, кровопролитие необходимо прекратить.
Президент Турции привлек внимание к тому факту, что основное бремя негативных последствий сирийского конфликта уже долгое время несут на себе соседние страны.
Эрдоган сообщил, что участники стамбульского саммита обсудили пути обеспечения стабильности в Сирии и достижения политического урегулирования с учетом легитимных требований сирийского народа.
При этом участники стамбульского саммита призвали к скорейшему завершению формирования Конституционного комитета по Сирии.
Они обсудили тему возвращения сирийских беженцев на Родину. Лидеры четырех стран сошлись во мнении, что процесс возвращения сирийцев должен осуществляться в рамках норм международного права, на добровольной основе, с учетом мер безопасности и в координации с ООН.
Они также договорились о продолжении поставок гуманитарной помощи сирийскому народу.