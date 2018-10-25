Foreign Policy: Асад начал жестокую биологическую войну в Сирии, которую никто не видит

Войска режима умышленно уничтожают медицинскую инфраструктуру в стране, рассчитывая на распространение опасных болезней.

Биологической войной обычно считают умышленное распространение смертельного патогена с целью убить или искалечить вражеские силы.

Но диктатор Сирии Башар Асад отдал предпочтение другой ее версии с длительными и опасными историческими прецедентами. Его правительство решило высвободить патогены, которые обычно контролируются системой здравоохранения, а также элементарными средствами гигиены, такими как доступ к чистой воде и канализации. Войска Асада умышленно уничтожают инфраструктуру, чтобы дать толчок распространению различных бактерий, которые становятся своего рода биологическим оружием.

Об этом пишет Foreign Policy, добавляя, что Сирия таким образом скатилась к катастрофическому распространению таких болезней, которых мир не видел со времен Наполеона.

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Война всегда была идеальным местом для развития заразных бактерий и вирусов. Ведь солдаты сидят в грязных траншеях без санитарии и чистой воды, в среде, в которой кишит паразитами. Плохое питание ухудшает ситуацию. А пенициллин не был решением вплоть до 1940-х годов. Во времена Наполеоновских войн от пневмонии, тифа и дизентерии погибло в восемь раз больше британских солдат, чем в боях. Во время гражданской войны в Америке две трети всех смертей были вызваны пневмонией, малярией и диареей.

Первая мировая война была первым конфликтом, в котором болезни отобрали меньше жизней, чем оружие. Флоренс Найтингейл совершила настоящую революцию в больничных практиках гигиены еще во времена Крымской войны 1850-х годов, что позволило сократить смертность от инфекций, подхваченных в больницах, с 40% до 2%. Но во время Первой мировой войны глубокие раны от пулеметов очень быстро подвергались заражению. И единственным способом остановить распространение газовой гангрены была ампутация. Это дало толчок развитию средств для дезинфекции ран.

После 1941 года пенициллин сократил уровень смертности от пост-операционной пневмонии с 30% до менее чем 10%. А количество случаев заражения во время операций уменьшилось до 5%. Во время войны в Ираке больше солдат США погибли из-за самоубийств, чем от болезней. Сегодня болезни чаще распространяются в лагерях для беженцев и переселенцев, чем среди военных.

Истории биологической войны две тысячи лет. Ассирийцы отравили вражеские источники воды еще в 6 веке до нашей эры. В 1346 году татары перебрасывали зараженные тела жертв через стены Феодосии, которая тогда называлась Каффа, чтобы разбить осаду с помощью болезней. В 1650 году польские солдаты стреляли во врагов стрелами, отравленными слюной бешеных собак. В Италии Наполеон затопил мантуйские равнины, надеясь вызвать распространение малярии. Во время американской гражданской войны сторонники конфедератов продавали одежду больных желтой лихорадкой и оспой солдатам США.

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Во время Первой мировой войны Германия безуспешно попыталась превратить в оружие сибирскую язву. А во времена Второй мировой Япония использовала военных пленных для экспериментов с газовой гангреной, сибирской язвой, холерой, дизентерией и чумой, убив по меньшей мере 3 тысячи человек. В бою японские войска расбрасывали над китайскими селами зараженных чумой блох, что привело к гибели 10 тысяч человек, а также 1,7 тысяч японских солдат. В 1970-х годах СССР экспериментировал с сибирской язвой, оспой и вирусом «Марбург», а также создал устойчивую к лекарствам чуму. Диктатор Ирака Саддам Хусейн организовал программу биологического оружия, которая разрабатывала боеголовки с ботулизмом, сибирской язвой и афлатоксином.

Но такое биологическое оружие несет значительные риски. Кроме того, что распространение смертельных вирусов не контролируемо, оно еще и будет заметно на мировой арене. Поэтому Асад избрал тактику, которая делает распространение патогенов предсказуемым. Он умышленно уничтожает и без того бедную систему здравоохранения в Сирии. Таким образом, все можно списать на последствия сокрушительной войны. И биологические атаки остаются незаметными.

Среди наиболее очевидных массовых зверств сирийского диктатора – его безразборочные атаки на лагеря для переселенцев, изнурительные осады городов, атаки на больницы. Но недооцененной остается его стратегия уничтожения инфраструктуры гражданского здоровья и программ с целью ускорения вспышки эпидемий в густо населенных местах, а также одновременная блокировка обеспечения необходимыми медицинскими инструментами и лекарствами.

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Цель такой тактики – ослабить все население в определенных регионах и перегрузить уцелевшие медицинские заведения, чтобы наказать сирийцев, которые выступали против режима Асада. Такой подход запрещен Женевской конвенцией. Поэтому сирийский диктатор таким образом совершает военные преступления.