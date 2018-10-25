цей матеріал доступний українською

Foreign Policy: Асад начал жестокую биологическую войну в Сирии, которую никто не видит

15:01, 25 октября 2018
Мир
1542 0
Иллюстрация / REUTERS

Но диктатор Сирии Башар Асад отдал предпочтение другой ее версии с длительными и опасными историческими прецедентами. Его правительство решило высвободить патогены, которые обычно контролируются системой здравоохранения, а также элементарными средствами гигиены, такими как доступ к чистой воде и канализации. Войска Асада умышленно уничтожают инфраструктуру, чтобы дать толчок распространению различных бактерий, которые становятся своего рода биологическим оружием.

Об этом пишет Foreign Policy, добавляя, что Сирия таким образом скатилась к катастрофическому распространению таких болезней, которых мир не видел со времен Наполеона.

Читайте такжеВ Белом доме знали, что Сирия избавилась не от всех запасов химоружия - экс-госсекретарь США

Война всегда была идеальным местом для развития заразных бактерий и вирусов. Ведь солдаты сидят в грязных траншеях без санитарии и чистой воды, в среде, в которой кишит паразитами. Плохое питание ухудшает ситуацию. А пенициллин не был решением вплоть до 1940-х годов. Во времена Наполеоновских войн от пневмонии, тифа и дизентерии погибло в восемь раз больше британских солдат, чем в боях. Во время гражданской войны в Америке две трети всех смертей были вызваны пневмонией, малярией и диареей.

Первая мировая война была первым конфликтом, в котором болезни отобрали меньше жизней, чем оружие. Флоренс Найтингейл совершила настоящую революцию в больничных практиках гигиены еще во времена Крымской войны 1850-х годов, что позволило сократить смертность от инфекций, подхваченных в больницах, с 40% до 2%. Но во время Первой мировой войны глубокие раны от пулеметов очень быстро подвергались заражению. И единственным способом остановить распространение газовой гангрены была ампутация. Это дало толчок развитию средств для дезинфекции ран.

После 1941 года пенициллин сократил уровень смертности от пост-операционной пневмонии с 30% до менее чем 10%. А количество случаев заражения во время операций уменьшилось до 5%. Во время войны в Ираке больше солдат США погибли из-за самоубийств, чем от болезней. Сегодня болезни чаще распространяются в лагерях для беженцев и переселенцев, чем среди военных.

Истории биологической войны две тысячи лет. Ассирийцы отравили вражеские источники воды еще в 6 веке до нашей эры. В 1346 году татары перебрасывали зараженные тела жертв через стены Феодосии, которая тогда называлась Каффа, чтобы разбить осаду с помощью болезней. В 1650 году польские солдаты стреляли во врагов стрелами, отравленными слюной бешеных собак. В Италии Наполеон затопил мантуйские равнины, надеясь вызвать распространение малярии. Во время американской гражданской войны сторонники конфедератов продавали одежду больных желтой лихорадкой и оспой солдатам США.

Читайте такжеСША могут наказать Россию за химические атаки в Сирии

Во время Первой мировой войны Германия безуспешно попыталась превратить в оружие сибирскую язву. А во времена Второй мировой Япония использовала военных пленных для экспериментов с газовой гангреной, сибирской язвой, холерой, дизентерией и чумой, убив по меньшей мере 3 тысячи человек. В бою японские войска расбрасывали над китайскими селами зараженных чумой блох, что привело к гибели 10 тысяч человек, а также 1,7 тысяч японских солдат. В 1970-х годах СССР экспериментировал с сибирской язвой, оспой и вирусом «Марбург», а также создал устойчивую к лекарствам чуму. Диктатор Ирака Саддам Хусейн организовал программу биологического оружия, которая разрабатывала боеголовки с ботулизмом, сибирской язвой и афлатоксином.

Но такое биологическое оружие несет значительные риски. Кроме того, что распространение смертельных вирусов не контролируемо, оно еще и будет заметно на мировой арене. Поэтому Асад избрал тактику, которая делает распространение патогенов предсказуемым. Он умышленно уничтожает и без того бедную систему здравоохранения в Сирии. Таким образом, все можно списать на последствия сокрушительной войны. И биологические атаки остаются незаметными.

Среди наиболее очевидных массовых зверств сирийского диктатора – его безразборочные атаки на лагеря для переселенцев, изнурительные осады городов, атаки на больницы. Но недооцененной остается его стратегия уничтожения инфраструктуры гражданского здоровья и программ с целью ускорения вспышки эпидемий в густо населенных местах, а также одновременная блокировка обеспечения необходимыми медицинскими инструментами и лекарствами.

Читайте такжеПостпред США в ООН: на руках российского режима есть кровь сирийских детей

Цель такой тактики – ослабить все население в определенных регионах и перегрузить уцелевшие медицинские заведения, чтобы наказать сирийцев, которые выступали против режима Асада. Такой подход запрещен Женевской конвенцией. Поэтому сирийский диктатор таким образом совершает военные преступления.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война#Сирия#опасные болезни