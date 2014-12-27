Из-за наводнений в Малайзии эвакуировали более 130 тысяч человек

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Bernama, в субботу утром общее число эвакуированных по всей стране составило около 132,7 тысячи человек.

В числе штатов, где проходит эвакуация, значатся Келантан, Тренгану, Паханг, Перак и Джохор. Ранее сообщалось о 103 тысячах эвакуированных.

Читайте такжеНа Филиппинах в связи с тайфуном эвакуирован миллион человек (фото) В субботу премьер-министр Малайзии Наджиб Абдул Разак посетит наиболее пострадавший от стихии район Келантан, где эвакуации подверглись около 56 тысяч человек. Премьер собирается лично инспектировать проводимые работы по размещению беженцев.

По данным агентства Франс Пресс, правительство страны уже выделило порядка 14 миллионов долларов на проведение спасательных операций.