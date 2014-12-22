Китайцы из-за падения рубля скупают жилье в Сибири - СМИ

В российском городе Чита, который находится в Восточной части Сибири, значительно повысился спрос на квартиры и дома. Жилье в городе в активно скупают в том числе и граждане Китая. Об этом сообщают в агентствах по продаже недвижимости, пишет местный портал Забmedia.

Сотрудник одного из риэлторских агентств Ольга Размахнина отметила, что люди стремятся срочно вложить свободные деньги. На рынок выставляется даже та недвижимость, которую не могли продать годами.

"В связи с тем, что повышаются процентные ставки на ипотеку и на кредиты, люди хотят срочно вложить деньги. Продаются даже те квартиры, которые «стояли» годами. Например, у человека есть миллион рублей, и он не знает, куда его вложить. Покупает жилье в районе аэропорта или в Кадале", - рассказала Размахнина.

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По ее словам, риелторы и их клиенты сейчас с раннего утра занимают очереди в регистрационной палате и то не всегда успевают до конца рабочего дня оформить сделку. «Они принимают не больше 450 человек в день», - добавила риелтор.

Между тем, директор краевого многофункционального центра Юрий Шепеленко не подтверждает информацию об ажиотаже.

"К концу каждого года идет повышение интенсивности обращений. Это сезонные обстоятельства. В нынешнем году, может быть, чуть-чуть побольше обращений", - сказал Шепеленко.