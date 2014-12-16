Жители Симферополя из-за падения рубля раскупают бытовую технику: "курс меняется каждую минуту"

Крымчане в панике из-за стремительного падения рубля в буквальном смысле «сметают» с прилавков все подряд, сообщает Крым.Реалии.

«Обычно в канун Нового года всегда большой наплыв, но в это раз людей больше из-за падения курса рубля. Кто-то хочет купить то, что раньше уже планировал», – рассказал сотрудник одного из магазинов бытовой техники в Симферополе.

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По словам продавцов, чаще всего клиенты покупают телевизоры, кухонные комбайны, холодильники, электрочайники и другую бытовую технику. Доходит до того, что в зале попросту не хватает обслуживающего персонала, чтобы удовлетворить интересы всех клиентов.

«Возможно, завтра цены будут другие, курс меняется каждую минуту, поэтому лучше брать сейчас», – добавил продавец.

Отметим, что к вечеру вторника, 16 декабря, в обменных пунктах Симферополя продажа доллара достигла 95 рублей за единицу, евро – 110 рублей.

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Как сообщалось ранее, на фоне девальвации российского рубля в аннексированном Крыму начался валютный ажиотаж. Курс иностранных валют меняется чуть ли не каждые 10 минут. Люди скупают любую валюту, которая есть в пунктах обмена: берут доллары, евро и гривны.

В аннексированной Керчи некоторые частные магазины убрали с прилавков ценники, на которых указана цена товара в российских рублях. Об этом в социальных сетях пишут керчане.