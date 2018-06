Силы НАТО поднимались на перехват группы из семи военных самолетов РФ

Об этом сообщается в твиттере оборонного ведомства Латвии.

В частности, в составе группы самолетов военно-воздушных сил РФ были Ан-72, два Ил-76, 2 Ан-12, 2 Ан-26. Преимущественно их используют как военно-транспортные.

Ранее сегодня сообщалось, что по поручению Еврокомиссии, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало расследование случаев опасного сближения между военными самолетами и европейскими лайнерами гражданской авиации, которые происходили в течение последних месяцев.

Baltic Air Policing QRA jets on 8 DEC scrambled to intercept RU Armed Forces 1x An-72, 2x Il-76, 2x An-12, 2x An-26 over the Baltic Sea.