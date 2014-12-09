Силы НАТО поднимались на перехват группы из семи военных самолетов РФ
16:23, 09 декабря 2014Мир
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Силы быстрого реагирования, которые патрулируют воздушное пространство Балтии, поднимались на перехват группы российских военных самолетов в понедельник, 8 декабря.
Над Балтией снова зафиксирована группа российских военных самолетов / Фото УНИАН
Об этом сообщается в твиттере оборонного ведомства Латвии.
В частности, в составе группы самолетов военно-воздушных сил РФ были Ан-72, два Ил-76, 2 Ан-12, 2 Ан-26. Преимущественно их используют как военно-транспортные.
Ранее сегодня сообщалось, что по поручению Еврокомиссии, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало расследование случаев опасного сближения между военными самолетами и европейскими лайнерами гражданской авиации, которые происходили в течение последних месяцев.
Baltic Air Policing QRA jets on 8 DEC scrambled to intercept RU Armed Forces 1x An-72, 2x Il-76, 2x An-12, 2x An-26 over the Baltic Sea.
- NBS (@Latvijas_armija) December 8, 2014
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