Силы НАТО поднимались на перехват группы из семи военных самолетов РФ

Об этом сообщается в твиттере оборонного ведомства Латвии.

В частности, в составе группы самолетов военно-воздушных сил РФ были Ан-72, два Ил-76, 2 Ан-12, 2 Ан-26. Преимущественно их используют как военно-транспортные.

Ранее сегодня сообщалось, что по поручению Еврокомиссии, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало расследование случаев опасного сближения между военными самолетами и европейскими лайнерами гражданской авиации, которые происходили в течение последних месяцев.