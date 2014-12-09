Европа возьмется за расследование высокой активности военных самолетов РФ в своем небе

По поручению Еврокомиссии, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) начало расследование случаев опасного сближения между военными самолетами и европейскими лайнерами гражданской авиации, которые происходили в течение последних месяцев. "Эти инциденты случались над морем на границах Европейского Союза", - цитирует Deutsche Welle информагенство AFP, которое ссылается на сообщение EASA.

О случаях приближение военных самолетов в гражданских лайнеров сообщали разные страны - члены ЕС. Установить с этими самолетами радиоконтакт было невозможно, отмечается в сообщении.

EASA должен предоставить свои рекомендации Еврокомиссии относительно того, как можно минимизировать потенциальные риски для гражданской авиации, в марте 2015 года.

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Норвежские военные в начале декабря опубликовали видео, на котором зафиксировано опасное сближение между российским и норвежским истребителями. "Это очень серьезная проблема, - отметил директор EASA Патрик Ки. - Мы проведем консультации со всеми важными гражданскими и военными структурами, чтобы собрать необходимую информацию, которая позволит завершить наш анализ".

В НАТО в прошлом месяце сообщили о немалом росте активности российских военных самолетов вблизи границ ЕС. Североатлантический альянс за этот год более 400 раз поднимал в воздух свои самолеты, реагируя на российские маневры в международном европейском воздушном пространстве.