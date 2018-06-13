СМИ сообщили о смерти режиссера фильма "Место встречи изменить нельзя"

В то же время пресс-секретарь Говорухина опровергает информацию о смерти режиссёра Станислава Говорухина.

Умер советский и российский актер, режиссер, сценарист и продюсер Станислав Говорухин.

Об этом сообщил журналист Максим Кононенко, передает Telegram-канал Mash.

Это подтверждают и источники издания "МК" среди коллег Станислава Говорухина. Причины смерти уточняются.

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В то же время пресс-секретарь Говорухина опровергает информацию о смерти режиссёра.

Телеканал НТВ со ссылкой на источник сообщает лишь то, что состояние Станислава Говорухина резко ухудшилось.

Ранее сообщалось, что Говорухин плохо себя чувствовал на кинофестивале Кинотавр, прошедшем в Сочи.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах сообщили, что Станислав Говорухин доставлен Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве. Врачи, по словам собеседника агентства, оценивают состояние 82-летнего Говорухина как крайне тяжелое.

Как сообщила российским СМИ работающая с ним директор Мария Шоппо, сейчас Говорухин находится в санатории в Барвихе и назвала появившуюся информацию о его смерти "злой шуткой".

"Это слухи, Станислав Сергеевич – жив. Вы уже не первые, кто звонит, у меня просто не хватает зла, если честно", – завила она.

Отметим, что режиссеру 82 года.

Станислав Говорухин снял множество художественных, художественно-публицистических и публицистических фильмов. Среди наиболее известных его режиссёрских работ в игровом кино: «Вертикаль» (1967), «Место встречи изменить нельзя» (1979), «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981), «Десять негритят» (1987), «Ворошиловский стрелок» (1999), «Благословите женщину» (2003), «Пассажирка» (2009), «Weekend» (2013), «Конец прекрасной эпохи» (2015) и другие.

Он написал более двадцати сценариев к фильмам, среди которых «Контрабанда» (1974), «Пираты XX века» (1979), «Вторжение» (1980), «В поисках капитана Гранта» (1985), «Тайны мадам Вонг» (1986), а также несколько книг.

Как сообщал УНИАН, вечером 6 июня на 84 году жизни умерла известный украинский режиссер Кира Муратова.