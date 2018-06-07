Умерла украинская кинорежиссер Кира Муратова

Кира Муратова умерла в 83 года.

В среду, 6 июня, умерла известная украинская режиссер Кира Муратова.

Об этом сообщили ее муж Евгений Голубенко, передает Buro 24/7.

Кире Муратовой было 83 года. О причинах ее смерти не сообщается.

Также о смерти Киры Муратовой написал продюссер Юрий Минзоянов на странице в Facebook.

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"Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах"... Какие-то черные дни настали , кругом смерть...смерть...", - написал Минзоянов.

Кира Муратова была ярчайшим режиссером своего поколения со своим неповторимым стилем. Уже ее первые фильмы "Короткие встречи" (1967) и "Долгие проводы" (1971) сделали ее знаменитой.

Ее фильм "Астенический синдром" в 1990 году получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. Трагикомедия "Настройщик" была показана на фестивале в Венеции. Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Последней работой Киры Муратовой стал фильм «Вечное возвращение» - в 2015 году режиссер заявила, что уходит из кинематографа.

Кира Муратова жила и работала в Одессе.

Кира Муратова - украинский кинорежиссер, академик Национальной академии искусств Украины. Родилась 5 ноября 1934 года в Королевстве Румыния в городе Сороки (ныне территория Молдовы).