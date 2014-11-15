Завтра Обама вместе с лидерами ЕС обсудит ситуацию в Украине

Лидеры ЕС, собравшиеся на саммит G-20, встретятся с президентом США Бараком Обамой в воскресенье в Брисбене (Австралия), чтобы обсудить ситуацию в Украине.

Об этом в субботу в Брисбене перед началом работы саммита G20 сообщил президент Европейского Совета Герман Ван Ромпей.

”В то время как этот вопрос не рассматривается на повестке дня G20, ситуация и недавнее обострение конфликта по-прежнему продолжают вызывать крайнюю обеспокоенность. В воскресенье лидеры ЕС, которые находятся в Брисбене, встретятся с президентом Обамой, и во время этой встречи Украина будет на повестке дня”, - сказал он.

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Вместе с тем Ромпей подчеркнул, что в ЕС верят, как и ранее, в политическое урегулирование ситуации. ”Мы продолжим использовать все дипломатические средства, включая санкции, которые есть в нашем распоряжении”, - заверил президент Европейского Совета.