ЕС верит в возможность решить конфликт на Донбассе политическим путем - Ромпей

ЕС продолжит использовать все дипломатические инструменты и, в частности, санкции, чтобы достичь политического решения ситуации в Украине.

Об этом заявил президент Европейского совета Герман ван Ромпей в Австралии, во время саммита G20, передает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Я хочу заявить, что Европейский союз по-прежнему верит, что может быть только политическое решение кризиса. Мы будем продолжать использовать все дипломатические средства, которые есть в нашем распоряжении, включая санкции", - подчеркнул он.

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Чиновник также призвал Россию оказать влияние на сепаратистов.

"Россия, со своей стороны, должна применить все свое влияние на повстанцев, чтобы обеспечить реализацию Минских соглашений" , - подчеркнул Ромпей, общаясь с прессой.

"Россия должна остановить движение оружия и войск со своей территории на территорию Украины, а также отозвать тех, которые уже присутствуют", - добавил он.

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По словам президента Европейского совета, в понедельник главы МИД обсудят дальнейшие шаги в ответ на эскалацию конфликта.

"Главы МИД стран ЕС в понедельник оценят ситуацию на местах и обсудят возможные дальнейшие шаги", - отметил Ромпей.