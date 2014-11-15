Обама назвал США сверхдержавой, которая способна противостоять агрессии РФ

Соединенные Штаты, как единственная сверхдержава в мире, играют ведущую роль в противостоянии российской агрессии в Украине, а также в разрешении других глобальных проблем, заявил президент США Барак Обама, передает BBC.

"Мы играем ведущую роль в борьбе против Эболы в Западной Африке и в противостоянии агрессии России против Украины. Эта агрессия является угрозой всему миру, как продемонстрировала чудовищная трагедия со сбитым [над восточной Украиной] рейсом MH17", - сказал Обама перед началом саммита "Большой двадцатки" в австралийском Брисбене.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, совершавший рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

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Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.