К отравлению Скрипалей причастен шпион ФСБ с позывным "Гордон" - СМИ

Подозреваемый якобы мог уже убежать обратно в Россию.

Контртеррористическая полиция опознала русского убийцу, который может быть причастен к отравлению в Солсбери.

Как пишет The Sunday People о сенсационном открытии, известно, что подозревается 54-летний бывший шпион ФСБ с позывным "Гордон". Мужчина может использовать псевдоним Михаилс Савикис так же, как и еще два других псевдонима.

По сообщению, британская полиция подозревает, что мужчина уже вернулся в Россию, и поэтому допросить его не получится. Детективы предполагают, что "Гордон" был одним из шести людей, причастных к химической атаке "новичком", которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Издание отмечает, что имя "Гордона" стало известным после 5-часового допроса в полиции Лондона бывшего агента КГБ Бориса Капричкова, который давно живет в Британии. Сам Капричков рассказал The Sunday People, что сталкивался с "Гордоном" в начале 90-х годов.

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"Он очень умный, образованный, амбициозный и жестокий человек. Он был красивым и статным и быстро завоевывал доверие других людей", - рассказал бывший российский агент.

Также он отметил изданию, что "Гордон" выполнял самые грязные дела для ФСБ и известно о по меньшей мере одном исполненном им убийстве - криминального авторитета в Латвии.

Напомним, спецслужбы Великобритании

Нападавших на Скрипаля вычислили благодаря видео и спискам из аэропорта – СМИ

установили личности подозреваемых в токсическом нападении на экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Их имена не разглашают, однако считают, что они связаны с Кремлем.

5 марта стало известно, что в Великобритании бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после серьезного отравления неизвестным веществом.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке из страны 23 дипломатов РФ и об отмене визита главы российского МИД Сергея Лаврова в страну из-за отравления в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. В ответ РФ объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. 26 марта вслед за Британией ряд стран заявили о выдворении российских дипломатов. Среди них и Украина.

10 апреля стало известно, что Юлию Скрипаль выписали из больницы, а ее отец вышел из критического состояния.

Организация по запрещению химического оружия пришла к выводу, что власти Великобритании правильно идентифицировали вещество, которым был отравлен российский экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Организация по запрещению химического оружия подтвердила российское происхождение "Новичка".