По мнению Александра Мусиенко, сейчас акцент делается на том, чтобы остановить врага.

Российско-украинская война продолжается и первый пакет помощи от США призван остановить активное продвижение врага на фронте, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

"Сейчас мы видим первый этап, это как тушение пожара. Важно сейчас этот пожар локализовать. Это быстрые пакеты. Но даже у них уже есть бронированная техника, есть ATACMS. То, что надо на суше для сдерживания врага. А дальше будет усиление в воздухе, не стоит забывать, что F-16 на повестке дня. И дальше это усиление подразделений техникой", - пояснил эксперт.

Мусиенко также добавил, что сейчас акцент делается на том, чтобы остановить врага. Для этого Украине нужна в первую очередь артиллерия, дроны, ракеты и авиация. Этого будет достаточно для сдерживания оккупантов и ведения активной обороны. Кроме того, эксперт прокомментировал "снарядный голод" на фронте. По его словам, проблема не только в недостатке боеприпасов у Сил обороны.

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"Во время предыдущего Рамштайна, министр обороны США Ллойд Остин сказал об артиллерийских системах. Он сказал не только о снарядах. О системах меньше говорят, но, во-первых, есть износ стволов, во-вторых, есть потери. Некоторые системы получены два года назад и за такой период не все удается сохранить. У врага преимущество в снарядах, может быть преимущество в системах. Но по некоторым моделям они откатились назад, поэтому у них нет преимущества в дальности. Зато западные единицы способны бить на более дальнее расстояние. Соответственно, вести контрбатарейную борьбу", - отметил эксперт.

Помощь от США: что известно

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон еще на прошлой неделе начал отправку своей военной помощи Украине.

По словам военного эксперта Евгения Дикого, выделение помощи Украине от Соединенных Штатов Америки уже повлияло на ситуацию на поле боя. Это дало Силам обороны возможность увеличить использование снарядов, что положительно сказывается на боевых действиях.

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