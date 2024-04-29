Корпорация Samsung продолжает распространять новейшую One UI 6.1 с Galaxy AI среди смартфонов семейства. Но есть перечень моделей, владельцы которых не смогут оценить актуальную прошивку, и, соответственно, не получат новых ИИ-функций.
Портал Gizmochina создал список из почти 50 моделей Galaxy, которые не будут больше обновляться. Вероятно, причина в том, что производитель считает эти аппараты слишком слабыми – они вряд ли будут тянуть новое ПО без лагов и зависаний.
Galaxy S
- Galaxy S20 (вся линейка)
- Galaxy S10 (вся линейка)
- Galaxy S9 (вся линейка)
Galaxy A
- Galaxy A12
- Galaxy A32 (4G и 5G)
- Galaxy A03 / A03s / A03 Core
- Galaxy A12
- Galaxy A22 / A22 5G
- Galaxy A32 / A32 5G
- Galaxy A02 / A02s
- Все модели, выпущенные ранее 2021 года
Galaxy M
- Galaxy M04
- Galaxy M52 5G
- Galaxy M21 (2021)
- Galaxy M32
- Galaxy M42
- Galaxy M12
- Galaxy M62
- Galaxy M02s
- Galaxy M02
- Все модели, выпущенные ранее 2021 года
Galaxy F
- Galaxy F04
- Galaxy F42 5G
- Galaxy F22
- Galaxy F52 5G
- Galaxy F12
- Galaxy F02s
- Galaxy F62
- Все модели, выпущенные ранее 2021 года
Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 2
- Galaxy Z Fold
- Galaxy Z Flip
Обновление также не получат планшеты Galaxy Tab и защищенные смартфоны Galaxy Xcover, которые вышли до 2021 года.
Напомним, главное нововведение One UI 6.1 – Galaxy AI. Благодаря ему, смартфон, используя ИИ, напишет вместо пользователя текст и сократит письма, поможет в обработке фото и преобразует запись речи в текст.
Но самой впечатляющей новой функцией является "Живой перевод" (Live Translate) – она позволяет общаться на "живом" языке с людьми, говорящими на разных языках. Функция использует ИИ для перевода телефонных звонков в режиме реального времени, пока вы разговариваете по телефону.
Ранее специалисты выбрали лучший бюджетный смартфон от Samsung для покупки в 2024. При цене дешевле 7000 грн этот Galaxy предлагает плавный дисплей, отличную автономность и достойную производительность.