Если среди них есть ваш девайс, скорее всего, пришло время задуматься об апгрейде.

Корпорация Samsung продолжает распространять новейшую One UI 6.1 с Galaxy AI среди смартфонов семейства. Но есть перечень моделей, владельцы которых не смогут оценить актуальную прошивку, и, соответственно, не получат новых ИИ-функций.

Портал Gizmochina создал список из почти 50 моделей Galaxy, которые не будут больше обновляться. Вероятно, причина в том, что производитель считает эти аппараты слишком слабыми – они вряд ли будут тянуть новое ПО без лагов и зависаний.

Galaxy S

Galaxy S20 (вся линейка)

Galaxy S10 (вся линейка)

Galaxy S9 (вся линейка)

Galaxy A

Galaxy A12

Galaxy A32 (4G и 5G)

Galaxy A03 / A03s / A03 Core

Galaxy A12

Galaxy A22 / A22 5G

Galaxy A32 / A32 5G

Galaxy A02 / A02s

Все модели, выпущенные ранее 2021 года

Galaxy M

Galaxy M04

Galaxy M52 5G

Galaxy M21 (2021)

Galaxy M32

Galaxy M42

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M02s

Galaxy M02

Все модели, выпущенные ранее 2021 года

Galaxy F

Galaxy F04

Galaxy F42 5G

Galaxy F22

Galaxy F52 5G

Galaxy F12

Galaxy F02s

Galaxy F62

Все модели, выпущенные ранее 2021 года

Galaxy Z

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

Galaxy Z Fold

Galaxy Z Flip

Обновление также не получат планшеты Galaxy Tab и защищенные смартфоны Galaxy Xcover, которые вышли до 2021 года.

Видео дня

Напомним, главное нововведение One UI 6.1 – Galaxy AI. Благодаря ему, смартфон, используя ИИ, напишет вместо пользователя текст и сократит письма, поможет в обработке фото и преобразует запись речи в текст.

Но самой впечатляющей новой функцией является "Живой перевод" (Live Translate) – она позволяет общаться на "живом" языке с людьми, говорящими на разных языках. Функция использует ИИ для перевода телефонных звонков в режиме реального времени, пока вы разговариваете по телефону.

Ранее специалисты выбрали лучший бюджетный смартфон от Samsung для покупки в 2024. При цене дешевле 7000 грн этот Galaxy предлагает плавный дисплей, отличную автономность и достойную производительность.

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