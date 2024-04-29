Лук является одним из основных продуктов во многих кухнях мира, добавляя пикантный вкус во все блюда. Многие его не любят из-за специфического вкуса и запаха, но не стоит исключать его из своего рациона.
Издание Indian express выяснило, почему лук может быть скорее другом, чем врагом.
Для чего полезно есть лук
Лук содержит много необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, которые играют важную роль в поддержании здоровья организма, говорит Свати, старший диетолог больницы Indraprastha Apollo Hospitals.
Витамины: Лук - отличный источник витамина C, B6 и фолатов, которые необходимы для крепкой иммунной системы, роста клеток и здорового обмена веществ.
Антиоксиданты: В этих овощах много мощных антиоксидантов, таких как аллил-пропил-дисульфид, которые обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами.
Жизнь без лука - возможные последствия
Хотя отказ от лука в течение месяца может и не привести к резким изменениям в вашем здоровье, Свати предупреждает, что могут произойти некоторые едва заметные изменения:
- Недостаток клетчатки: Лук - хороший источник пищевых волокон, необходимых для здоровой пищеварительной системы. Отказ от него может привести к временному снижению потребления клетчатки, что может вызвать запоры или другие проблемы с пищеварением.
- Потеря противовоспалительного эффекта: Лук содержит аллицин и кверцетин, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Без этих соединений ваш организм может быть более восприимчив к воспалению и окислительному стрессу, что со временем повышает риск развития хронических заболеваний.
Хотя в целом лук хорошо переносится, некоторые люди с проблемами с пищеварительной системой могут избегать его из-за возможного дискомфорта.
Недостатки отказа от лука
Лук - это кладезь необходимых питательных веществ, и исключение его из рациона может привести к их дефициту, особенно если вы не найдете заменителей.
Так, отказ от лука может привести к дефициту витаминов C, B6 и фолатов, а также минералов, таких как марганец и калий. По словам Свати, это может привести к таким негативным последствиям, как ослабление иммунной системы, повышенная утомляемость, а также возможные проблемы со свертываемостью крови и образованием красных кровяных телец.
"Для большинства людей польза от употребления лука перевешивает любые недостатки. Если вы опасаетесь включать его в свой рацион из-за проблем с пищеварением, проконсультируйтесь с дипломированным врачом, чтобы изучить альтернативные варианты, обеспечивающие аналогичные питательные вещества", - подытожила диетолог.
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