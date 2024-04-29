Свати рассказала о возможных последствиях и о том, почему лук может быть скорее другом, чем врагом.

Лук является одним из основных продуктов во многих кухнях мира, добавляя пикантный вкус во все блюда. Многие его не любят из-за специфического вкуса и запаха, но не стоит исключать его из своего рациона.

Издание Indian express выяснило, почему лук может быть скорее другом, чем врагом.

Для чего полезно есть лук

Лук содержит много необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, которые играют важную роль в поддержании здоровья организма, говорит Свати, старший диетолог больницы Indraprastha Apollo Hospitals.

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Витамины: Лук - отличный источник витамина C, B6 и фолатов, которые необходимы для крепкой иммунной системы, роста клеток и здорового обмена веществ.

Антиоксиданты: В этих овощах много мощных антиоксидантов, таких как аллил-пропил-дисульфид, которые обладают противовоспалительными и противораковыми свойствами.

Жизнь без лука - возможные последствия

Хотя отказ от лука в течение месяца может и не привести к резким изменениям в вашем здоровье, Свати предупреждает, что могут произойти некоторые едва заметные изменения:

Недостаток клетчатки : Лук - хороший источник пищевых волокон, необходимых для здоровой пищеварительной системы. Отказ от него может привести к временному снижению потребления клетчатки, что может вызвать запоры или другие проблемы с пищеварением.

: Лук - хороший источник пищевых волокон, необходимых для здоровой пищеварительной системы. Отказ от него может привести к временному снижению потребления клетчатки, что может вызвать запоры или другие проблемы с пищеварением. Потеря противовоспалительного эффекта : Лук содержит аллицин и кверцетин, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Без этих соединений ваш организм может быть более восприимчив к воспалению и окислительному стрессу, что со временем повышает риск развития хронических заболеваний.

Хотя в целом лук хорошо переносится, некоторые люди с проблемами с пищеварительной системой могут избегать его из-за возможного дискомфорта.

Недостатки отказа от лука

Лук - это кладезь необходимых питательных веществ, и исключение его из рациона может привести к их дефициту, особенно если вы не найдете заменителей.

Так, отказ от лука может привести к дефициту витаминов C, B6 и фолатов, а также минералов, таких как марганец и калий. По словам Свати, это может привести к таким негативным последствиям, как ослабление иммунной системы, повышенная утомляемость, а также возможные проблемы со свертываемостью крови и образованием красных кровяных телец.

"Для большинства людей польза от употребления лука перевешивает любые недостатки. Если вы опасаетесь включать его в свой рацион из-за проблем с пищеварением, проконсультируйтесь с дипломированным врачом, чтобы изучить альтернативные варианты, обеспечивающие аналогичные питательные вещества", - подытожила диетолог.

Ранее УНИАН писал, что происходит с вашим телом, когда вы едите лук каждый день.

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