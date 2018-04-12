ОЗХО подтвердила, что Скрипалей отравили "Новичком" - СМИ

Ранее следствие пришло к выводу, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что при покушении на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию было использовано вещество "Новичок".

Об этом сообщает телеканал Sky News.

Напомним, ранее газета Daily Mail со ссылкой на британский МИД сообщила, что эксперты ОЗХО завершили изучение инцидента в Солсбери, передали свой отчет Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации.

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Как сообщал УНИАН, бывшего сотрудника российского ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания 4 марта в британском Солсбери.

Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.