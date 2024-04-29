Он заявил, что примадонна эмигрировала не по собственному желанию.

Российский певец, путинист Филипп Киркоров, у которого ранее появилась новая пассия, сделал очередное скандальное заявление. Россиянин считает, что певица Алла Пугачева уехала в Израиль не по собственному желанию.

Киркоров, который поддерживает кровавую войну в Украине, и даже гастролировал по временно оккупированной Донетчине, высказался о примадонне. По его словам, Пугачева якобы уехала из РФ не потому, что осуждает диктатуру Кремля, а из-за большой любви к своему мужу - шоумену Максиму Галкину.

Также фанат Путина утверждает, что в голове певицы сейчас большое количество ненависти, но не понимает, что стало причиной этому.

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"Будучи верной женой, она держит сторону Галкина. Почему в ее голове сейчас столько ненависти? В глубине души, зная ее не понаслышке, она все равно вспоминает прекрасные вещи, которые у нас были", - заявил Киркоров для росСМИ.

Филипп говорит, что Алла Пугачева раньше не хотела жить за границей и становиться гражданкой другого государства, кроме страны-агрессора.

"Когда я ей предлагал: "Давай, ты же можешь стать болгаркой", - она говорила "Нет, я русская". Отказалась она тогда от болгарского паспорта", - добавил путинист Киркоров.

Антиукраинская позиция Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров - российский певец, который в 2008 году получил звание Народного артиста Украины. Исполнитель активно выражает свою поддержку действиям российского диктатора Владимира Путина. Он не осуждает кровавую войну в Украине, а наоборот способствует ее продолжению. В 2023 году путиниста лишили звания Народного артиста Украины.

Он неоднократно участвовал в пропагандистских мероприятиях России против Украины. С 2015 года внесен в базу "Миротворец" за нарушение украинской границы с целью выезда в Крым. Во время полномасштабного вторжения певец выступал в аннексированном Крыму. Также он находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Напомним, ранее Борис Галкин публично напал на Аллу Пугачеву. Он заявил, что она не имеет сочувствия.

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