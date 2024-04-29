РФ попытается использовать в свою пользу ситуацию, пока Украина ожидает полного прибытия вооружения из нового пакета помощи от США.

В Украину по состоянию на сейчас пока что поступает не все из новой помощи от США. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве.

"Кое-что начало поступать. В деталях не буду говорить, что конкретно. К сожалению, пока не все для того, чтобы наполнить нашу армию и укомплектовать соответствующее количество бригад", - признался президент.

Как сказал глава государства, сегодня Украина подробно обсуждает с партнерами по НАТО ситуацию на поле боя, украинские возможности и возможности международных партнеров для поддержки Сил обороны Украины.

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"Российская армия сейчас пытается использовать в свою пользу ситуацию, когда мы ожидаем поставок от партнеров, прежде всего от Соединенных Штатов Америки. Именно поэтому, оперативность в поставках означает стабилизацию фронта", - подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что речь идет об артиллерийских снарядах 155-го калибра, дальнобойном оружии и противовоздушной обороне, прежде всего системах Patriot.

"Это то, что есть у партнеров. И то, что сейчас должно работать здесь в Украине для уничтожения российских террористических амбиций. Российская армия готовится к дальнейшим наступательным действиям, и вместе мы должны сорвать российское наступление. Все необходимые для этого средства есть у партнеров", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, кроме темы отражения российской агрессии в переговорах между Украиной и НАТО значительное внимание уделяется дальнейшему взаимодействию и реальному объединению сил Украины и Альянса.

"Очевидно, что Украина будет в Альянсе, потому что уже невозможно представить безопасность в Европе и евроатлантического сообщества без действенного участия Украины и обеспечения такой безопасности. Именно наше государство, наших людей, наш потенциал Россия стремится сделать своим плацдармом для дальнейшей дестабилизации всего европейского и евроатлантического пространства", - сказал Зеленский.

Новая военная помощь от США для Украины

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе США после более чем полугодовой задержки приняли новую программу военной и финансовой поддержки Украины с общей сметой почти 61 млрд долларов.

В тот же день, когда президент США подписал этот закон, было объявлено о выделении первого пакета военной помощи в рамках новой программы. Пакет стоимостью 1 млрд долларов предусматривает срочную поставку артиллерийских снарядов, систем ПВО, бронетехники и тому подобное.

Двумя днями позже Пентагон сообщил о выделении еще одного пакета помощи общей стоимостью в 6 миллиардов долларов. Но на этот раз речь идет не о поставках из собственных запасов в армии США, а о заказе нового оружия у промышленности.

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