Курс гривни к евро установлен на уровне 42,50 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 30 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 39,67 грн/долл., таким образом, гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Относительно евро национальная валюта также подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 42,50 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 39,63/39,65 грн/долл., евро – 42,48/42,50 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 29 апреля, остался неизменным – 39,90 грн за доллар в среднем. Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,00 грн за евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 29 апреля, не менялся и составляет 39,95 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также неизменен и составляет 43,00 грн за евро.

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