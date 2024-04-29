Змеи укусили мужчин за руки.

Во Львовской области в результате укусов змей госпитализированы двое мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

"Змеи уже проснулись. За вчерашние сутки во Львовской области было зафиксировано первых два случая укуса змей", - говорится в сообщении.

В частности, в реанимационное отделение Яворовской центральной больницы госпитализировали 52-летнего жителя с. Залужье, с диагнозом - укус змеи в области левой руки. Состояние пострадавшего - тяжелое.

Видео дня

Кроме того, в приемное отделение Каменка-Бугской центральной районной больницы поступил 40-летний житель с. Прибужаны Львовского района, его змея укусила за палец левой руки. Он находится в состоянии средней тяжести.

Для минимизации контакта с пресмыкающимися спасатели советуют придерживаться несложных правил безопасности:

одевать соответствующую одежду, которая защитит от укусов змей - высокие ботинки, длинные брюки из плотной ткани, которые необходимо заправить в ботинки;

проверить место отдыха - прежде, чем сесть на траву, камень, бревно, нужно пошуршать или постучать палкой, чтобы напугать змею;

не касаться руками непроверенных объектов, потому что змеи часто прячутся под камнями, поваленными стволами деревьев, скирдами сена, трухлявыми пнями;

в случае, если увидели змею, не делать резких движений - нужно подождать пока она отползет, ведь, как правило, она просто не видит неподвижный объект.

Во Львове лечат юношу, которого восемь лет назад укусил клещ

Во Львовской областной инфекционной больнице лечат 18-летнего юношу, у которого диагностировали редкое осложнение - акродерматит, спровоцированное непролеченной болезнью Лайма (боррелиоз).

Причина заболевания - давний укус клеща, приведший к боррелиозу, который не пролечили. У него периодически болят суставы, а также диагностировано воспаление сердечной мышцы. Юноше назначили курс антибиотиков.

Вас також можуть зацікавити новини: