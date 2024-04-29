В марте 2024 года были убиты или ранены 604 мирных жителя - это на 20% больше, чем в феврале

В Украине в марте резко выросло количество жертв среди гражданского населения в связи с военными действиями.

Как сообщает Минобороны Великобритании, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, в марте 2024 года были убиты или ранены 604 мирных жителя - это на 20 % больше, чем в феврале.

"Эти смерти объясняются ракетными и авиационными ударами по всей территории Украины и усилением бомбардировок на фронтах. В отчете подчеркивается, что участились скоординированные удары по критически важным объектам инфраструктуры Украины: 20 объектов уничтожены или повреждены", - говорится в сообщении.

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Кроме того, количество погибших детей выросло вдвое по сравнению с февралем, и это, как отмечается, напрямую связано с применением Россией авиационных боеприпасов.

Всего, по данным Мониторинговой миссии ООН, с начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года в Украине (включая подконтрольные Украине и России территории) погибло 31 366 гражданских лиц: 10 810 убитых и 20 556 раненых.

Последние удары РФ по Украине

В ночь на 19 апреля российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под обстрелом был также город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен.

Сообщалось о шести погибших, из них - двое детей, и около 20 пострадавших.

А 17 апреля оккупанты ударили ракетами почти по центру Чернигова. Сообщалось о 18 погибших и 77 пострадавших.

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