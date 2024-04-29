Если навести порядок в квартире перед великим праздником, то можно привлечь удачу и счастье в дом.

Православные верующие знают, что каждый день Страстной недели важен по-своему - необходимо проводить определенные ритуалы для благополучия. Запомните, когда мыть окна перед Пасхой лучше всего, а в какой день этого делать нельзя.

Когда можно мыть окна - приметы на Пасху

Эзотерики говорят, что окно - та самая часть дома и квартиры, через которую в жилище попадает денежная энергия. Именно поэтому окна всегда должны быть чистыми, чтобы финансовые потоки не были перекрыты пылью, грязью и паутиной. Уж тем более необходимо соблюсти это правило в преддверии Пасхи - в эту дату можно "напитаться" не только денежной, но и божественной энергией. Собственно, это причина, почему перед Пасхой нужно мыть окна - благодати мало не бывает.

Для того чтобы привлечь в свою жизнь счастье, а не беды, важно точно знать, когда нужно мыть окна - неподходящие дни сулят новыми проблемами, а не решением старых. Идеальный день для мытья окон в этом году - Чистый четверг. Такая важная дата в принципе подходит, чтобы сделать уборку, но окнам стоит уделить особое внимание.

Видео дня

ВАЖНО: во время мытья, очищая стекло от грязи, мысленно представляйте себе, что смываете не только физическую пыль, но и энергетическую. Визуализируйте чистоту во всех сферах жизни, чтобы эффект не заставил себя долго ждать.

Когда нельзя мыть окна - неудачные дни

Считается, что за три дня до Пасхи не стоит ничего убирать - то есть, ни о каком мытье окон не может быть и речи в пятницу, субботу и воскресенье. Можно ли мыть окна в понедельник? Да, если другого случая не представится, но постарайтесь все-таки очистить стекла от грязи в более подходящий день. Запомните, что проводить уборку нужно только в светлое время суток - после заката, и уж тем более ночью, такое действие принесет больше вреда, чем пользы.

Вас также могут заинтересовать новости: