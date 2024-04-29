Отмечается, что в течение недели курс доллара будет колебаться до 40,30 гривни.

Курс доллара перед Пасхой может измениться в связи с повышением спроса перед праздниками. В течение недели стоимость доллара в наличном сегменте может колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривни.

Финансист Анна Золотько в комментарии для 24 Канала рассказала, что на прошлой неделе спрос на валюту на ВРУ существенно сократился, а также сократился объем интервенций НБУ, что привело к укреплению гривны во время торгов на ВРУ – на пике стоимость валюты снижалась до 39,50 гривни.

"Наличный рынок, правда, реагировал на этот тренд очень слабо: в течение почти всей недели стоимость доллара находилась в узком коридоре 39,75 – 39,90 доллара. Хотя и в этом сегменте рынка спрос на валюту несколько снизился", - отметила эксперт.

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Кроме того, НБУ решил снизить учетную ставку до 13,5% - реакция на снижение темпов инфляции в марте и предоставление помощи США, что в свою очередь оказало поддержку доллару.

По мнению Золотько, на этой неделе можно ожидать повышения спроса на валюту со стороны населения из-за периода массовой выплаты украинцам зарплат, пенсий и другой социальной помощи.

"С одной стороны, накануне Пасхи украинцы будут нуждаться в большем количестве свободной гривны, что будет сдерживать влияние фактора переходной даты, с другой стороны, девальвационные ожидания населения после волны роста курса в апреле остаются повышенными", – объяснила она.

Также она считает, что в середине недели следует ожидать умеренный рост наличного курса, а в течение недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 39,60 – 40,30 гривни.

Курс доллара в Украине - сколько стоит валюта сегодня

НБУ установил на 29 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 39,60 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 7 копеек.

При этом наличный курс доллара к гривне в банках Украины 29 апреля остался неизменным - 39,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 39,50 грн за доллар.

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