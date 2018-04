В США умер "первый шпион" холодной войны

Ему нравилось служить - приключения, отсутствие правил и свобода делать, что вздумается, были привлекательны

В США в возрасте 102 лет умер бывший сотрудник Управления стратегических служб (OSS) Ирвинг Айзексон, шпионивший за гражданами СССР и советскими войсками в Германской Демократической Республике (ГДР) во времена холодной войны.

Читайте такжеЭкс-шпион КГБ назвал имена со "списка жертв Кремля", куда он попал вместе со Скрипалем

Как рассказали Portland Press Herald члены семьи Ирвинга Айзексона, он скончался 28 марта в хосписе в городе Оберн.

Ирвинг Айзексон окончил школу права Гарвардского университета. Во времена Второй мировой войны его отправили в Великобританию, где он стал работать на OSS. «Ему нравилось служить. Приключения, отсутствие правил и свобода делать, что вздумается, были привлекательны»,- рассказал его сын.

После войны Ирвинг Айзексон переехал в ГДР, где и начал слежку за советскими гражданами и военными. О своей работе он позднее рассказал в книге под названием «Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians» («Мемуары шпиона-любителя: история первого шпиона OSS во время холодной войны»), вышедшей в 2001 году.