При отравлении экс-агента Скрипаля могли пострадать более 130 человек - Мэй

Россия на протяжении последних 10 лет изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в Великобританию.

Более 130 человек могли пострадать от воздействия нервно-паралитического агента, которым отравили бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе своего выступления в парламенте.

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Об этом сообщает Reuters. По ее словам, у властей Британии есть информация, что на протяжении последних 10 лет Россия изучала способы доставки нервно-паралитических веществ в страну, вероятно, для совершения убийств.

Как сообщал УНИАН, бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке Солсбери на юге Великобритании. Скрипаль и его дочь до сих пор находятся в больнице в коме. Ситуация вокруг отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.

Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, выдворив из страны 23 британских дипломатов. Сегодня, 26 марта, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что 14 стран ЕС решили выслать российских дипломатов в ответ на нервно-паралитическую атаку в британском Солсбери. В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле.

Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов. Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MИ-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.