Одно из британских изданий сообщило, что у президента РФ Владимира Путина в Великобритании есть сеть глубоко законспирированных агентов.

Россия имеет в Великобритании сеть глубоко законспирированных шпионов.

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Как пишет британское издание Daily Mirror со ссылкой на свои источники, в британской разведке есть так называемые спящие агенты, которые ждут приказа Владимира Путина. В их задачи входит слежка за деятельностью российских диссидентов и эмигрантов, которые живут в Британии. Издание отмечает, что агенты могут быть использованы для убийства неугодных Кремлю людей.

Также глубоко законспирированные агенты собирают информацию, в частности, на тему британской энергетической инфраструктуры и деятельности полиции и службы здравоохранения. Британское издание добавляет, что люди Москвы на Британских островах могут получить задачу подготовки основы для прибытия туда агентов российских войск специального назначения.

«Спящие агенты», работающие в одиночку, могут также собирать информацию на тему инфраструктуры, службы здравоохранения, спасательных служб и полиции.

Анонимный источник, связанный с британской разведкой, сказал изданию: «Можно нанести значительный урон, используя цифровую деятельность, но человек на месте является бесценным».

В то же время Daily Mirror подчеркивает, что часть этих агентов могла потерять возможность действовать после того, когда Лондон выдворил 23 российских дипломата в ответ на отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Британцы обвиняют в химической атаке Москву.