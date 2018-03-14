В Токио начали съезжаться туристы со всего мира понаблюдать за "рекордным" цветением сакуры (фоторепортаж)

В парке Синдзюку-гёэн в Токио насчитывается около полуторы тысячи деревьев сакуры 75 видов.

Пока Украину не спешат покидать морозы, в Национальном парке Синдзюку-гёэн в Токио в середине марта уже вовсю цветет сакура. Понаблюдать за этим невероятно красивым явлением съезжаются туристы как со всей Японии, так и из других частей мира.

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Отметим, парк Синдзюку-гёэн, который состоит из нескольких тематических садов, является одним из самых любимых мест отдыха среди жителей Токио, которые охотно выходят сюда на прогулки и устраивают пикники.

Особенно много людей, в том числе туристов из-за рубежа, здесь собирается ранней весной, когда по всему парку цветет сакура. Ведь именно в этом парке посажено рекордное количество сакуры 75-ти видов - около полуторы тысячи деревьев.

Отметим, как ни странно, но самая длинная аллея сакур в мире находится не на родине этих деревьев в Японии, а в украинской столице Киеве. Впрочем, киевским сакурам до цветения еще долго - у нас они расцветают ближе к маю.