Партнеры Киева считают, что украинцам будет сложно оперировать сразу тремя типами западных самолетов.

Так называемая Авиационная коалиция - группа стран, помогающих Украине поставками боевой авиации - посоветовала Швеции поставить на паузу передачу Киеву многоцелевых истребителей Gripen. Как пишет "Милитарный", об этом на брифинге в Брюсселе сообщил министр обороны Швеции Поль Йонсон.

"Вы, наверное, знаете, авиационная коалиция посоветовала нам пока воздержаться от этого шага и вместо этого сосредоточиться на наших самолетах дальнего радиолокационного обнаружения", - прокомментировал Поль Йонсон.

По его словам, Швецию попросили воздержаться от поставки Украине нового типа истребителей из-за инфраструктурных и технических сложностей.

Видео дня

"Думаю, было бы сложно одновременно вводить три типа боевых самолетов. Сейчас это F-16, а также Mirage", - сказал Йонсон.

Вместе с тем он отметил, что поставка шведских истребителей возможна в будущем, ведь в Киеве проявили интерес к этим самолетам.

Шведские истребители и самолеты ДРЛО

Как писал УНИАН, разговоры о возможной поставке в Украину шведских истребителей Gripen ведутся еще с начала 2023 года. Тогда украинские пилоты даже прошли ознакомительную подготовку на этих самолетах.

Однако уже в 2024 году программу поставки этих истребителей поставили на паузу, чтобы дать Украине возможность сосредоточиться на освоении истребителей F-16.

Параллельно происходил процесс передачи Украине шведских самолетов радиолокационной разведки Saab GlobalEye. Всего было обещано два самолета. Точной информации о том, когда именно их предоставили и предоставили ли вообще - нет, но считается, что по крайней мере один из двух самолетов уже в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: